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Пошли прогуляться и не вернулись: под Киевом священник утонул вместе со своей маленькой дочерью
В селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области 58-летний священник пошел купаться к затопленному карьеру и утонул вместе со своей дочерью. Напомним, по данным ГосЧС, с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из них 63 ребенка.
Как сообщает Киевский областной главк полиции, отца и младшую сестренку увидел старший сын священника, когда пошел на их поиски. Парень начал звать на помощь, люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали неотложку и из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни.
Работники полиции выяснили, что священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой (парень отдыхал там с друзьями). В то время, когда все собирали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их и нашел старший сын священнослужителя.
Полиция устанавливает причины смерти, опрашивает свидетелей и очевидцев происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Броварах под Киевом недавно утонул в озере девятиклассник, отправившийся «на природу» отмечать окончание учебы в школе. А под Полтавой за день утонули сразу четыре человека.
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