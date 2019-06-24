Гибнут десятки людей: озвучена ужасающая статистика смертности украинцев на воде

Происшествия

За прошедшие выходные, 22−23 июня, в Украине погибли на воде 42 человека. А с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из них 63 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Напомним, под Полтавой за день утонули сразу четыре человека.

Среди погибших в прошедшие выходные трое детей. 23 июня во Дарницком районе Киева на озере Вырлица утонул ребенок 2009 года рождения. На реке Десна, на Золотом пляже Чернигова, погиб мальчик 2010 рождения.

По данным ГосЧС, наибольшее количество смертельных случаев с начала года зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63-х человек. В Черниговской области и в Киеве количество погибших достигает 45 человек и 42 человека соответственно. Более 30-ти утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

Спасателям удалось предотвратить трагедию на водоемах в 198 случаях. В том числе спасено 30 детей.

Спасатели предупреждают: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не нырять в незнакомых местах;

- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не заплывать далеко, не плавать в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;

- температура воды должна быть не ниже 17 °C;

- плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 — 5 минут;

- следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Броварах под Киевом недавно утонул в озере девятиклассник, отправившийся «на природу» отмечать окончание учебы в школе. А в Житомире подросток спас двух маленьких детей, которые упали в реку Каменку и начали тонуть.

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