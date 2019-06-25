В центре Киева установили "Железный трон": опубликовано видео

Украина

В центре Киева появился новый арт-объект — «Железный Трон», собранный из обломков военной техники из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Ленину установили креативный арт-объект — огромную руку синего цвета.

«Железный Трон» установили на Майдане Независимости вблизи Лядских ворот. Автором стал волонтер Денис Буштець.

Арт-объект он создал в 2016 году создал вблизи Донецка. Инсталляция состоит из таких артефактов, как обломки активной брони танка, части подбитой военной техники, пулеметные ленты, снаряды, канистры и солдатские фляги.

Вес объекта — более 600 кг. Несколько недель «Железный Трон» с АТО будет доступен для киевлян и гостей города. Будет разрешено не только посмотреть, но и потрогать и даже посидеть на Троне.

Как сообщали «ФАКТЫ», в мае в Ботаническом саду имени академика Фомина в Киеве прошел конкурс «Зеленые идеи жизни», на котором можно было увидеть инсталляции из конопли и мусора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter