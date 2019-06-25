В сети показали видео с наглым вором, орудующим в киевских супермаркетах

Украина

В сети показали видео, на котором засняли наглого вора, который совершает кражи прямо из карманов покупателей в киевских супермаркетах.

«Вот эта морда, которую зовут Орхан, украла у меня телефон из кармана в магазине Сильпо. Я это почувствовал и резко развернулся. В этот момент он его уже прятал к себе в карман. Когда он увидел, что я его „спалил“ — начал прикидывается шутником, типа „я пошутил, братан, это шутка“ и т. д. Тогда, я забрал телефон и начал снимать. К слову, этот человек имеет уже 5 эпизодов (когда-то давно был и в хронике КО), но почему-то до сих пор на свободе», — говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

Как писали «ФАКТЫ», на днях киевлянка стала жертвой мошенников, пытаясь обменять валюту. Женщина потеряла 3 тысячи 300 долларов. Она отдала деньги человеку из киоска возле станции метро «Тараса Шевченко», будучи уверенной, что в этом киоске обменный пункт, а взамен вместо 87 тысяч гривен получила бумагу о том, что якобы подписала «договор об информационных услугах». Человек, который принял у нее валюту, заявил, что больше ей ничего не должен.

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