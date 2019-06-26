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Трамп поднимет на встрече с Путиным вопрос освобождения украинских моряков, — посольство США
Президент США Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских заложников на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, пишут «Українські новини».
По словамТейлора, глава США также поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.
«Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным», — заявил Тейлор.
Также временный поверенный в делах США в Украине заявил о поддержке инициативы президента Владимира Зеленского об обмене удерживаемым лицами в формате «10 на 10» для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе.
«Есть предложения по обмену 5 украинцев на 5 россиян или 10 украинцев на 10 россиян. У россиян другое видение. Но мы очень поддерживаем такой шаг», — сказал он.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен заложниками в формате 10 на 10 или 15 на 15, чему также может поспособствовать встреча в «нормадском формате» в июле.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля не будет меняться по поводу возможности освобождения 24 украинских военнопленных моряков — они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью, что на встрече президентов двух стран США и России будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.
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