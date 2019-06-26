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Facebook правдивость рекламы партий и политиков в Украине: как это будет происходить
Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется. Теперь объявления, публикуемые пользователями из этих стран, будут «систематически подвергаться проверке» — как автоматически, так и вручную, передает пресс-служба социальной сети.
Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев.
Сейчас в реестр соцсети уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них «приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм».
Требования относительно публикации политической рекламы включают, в частности, указание на полное имя лица или название организации, которая его оплатила — без этого рекламу заблокируют. Эта информация будет отображаться непосредственно в самой рекламе. Кроме того, более детальная информация об объявлении — например, статистика просмотров — будет сохраняться в течение семи лет в специальном архиве Ad Library.
Facebook уверяет, что стремится к прозрачности данных о рекламодателях, а также продолжает «борьбу с иностранным влиянием на выборы в разных странах мира».
Напомним, что в январе Facebook сообщил о создании специального штаба, чтобы противостоять дезинформации и распространению фейковых новостей перед выборами, которые состоятся в этом году в Евросоюзе, Украине, Израиле, Индии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook впервые в истории назначила менеджера по публичной политике для Украины.
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