Конгрессмены одобрили выделение Украине 700 млн долларов поддержки в 2020 году

Мир

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие почти 700 млн долларов для поддержки Украины в бюджете 2020 года. Об этом говорится в сообщении посольства нашей страны в Америке.

«Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долл. для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Так, в проекте закона о «О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год» смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального вооружения оборонного характера.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом 445,7 млн долл. Указанная сумма включает ассигнования для предоставления нашему государству помощи по программе «Международное военное финансирование».

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись Президенту США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сенатор республиканской партии США Роб Портман заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс.

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