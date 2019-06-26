Мир

Сразу десять "воров в законе" положили лицом на землю в Армении (видео)

В Армении сотрудники правоохранительных органов Ширакской области за прошедшие несколько суток доставили в отделения полиции и «положили лицом на землю» 129 нарушителей, среди которых оказалось десять криминальных авторитетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции страны пишет Медиакратия.

Сообщается, что акция проводилась в рамках начавшейся в Армении усиленной борьбы с организованной преступностью, которая проводится согласно приказу замначальника полиции страны Валерия Осипяна.

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С этой целью в Гюмри было организовано 70 оперативных групп, представители которых жестко реагировали на неадекватное поведение подозреваемых, которые были раньше осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«С задержанными были проведены профилактические работы», — говорится в сообщении.

Напомним, что армянские власти решили изолировать содержащихся в исправительных учреждениях «воров в законе» от остальных осужденных, поместив их в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», которое больше известно в народе как «подвал КГБ». Еще несколько криминальных авторитетов переведены в УИУ «Горис» (Сюникская область). Таким образом чиновники Минюста надеются ослабить влияние «смотрящих» над обычными арестантами и «навести порядок в системе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине, похоже, наблюдается противоположная картина: вчера, 25 июня, суд выпустил из-под стражи российского «вора в законе». Такое «миролюбивое» отношение к криминальным авторитетам, считает замначальника Нацполиции Вячеслва Аброськин, может привести к тому, что Украина превратится в «рай» для организованной преступности.

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