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Сразу десять "воров в законе" положили лицом на землю в Армении (видео)
В Армении сотрудники правоохранительных органов Ширакской области за прошедшие несколько суток доставили в отделения полиции и «положили лицом на землю» 129 нарушителей, среди которых оказалось десять криминальных авторитетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции страны пишет Медиакратия.
Сообщается, что акция проводилась в рамках начавшейся в Армении усиленной борьбы с организованной преступностью, которая проводится согласно приказу замначальника полиции страны Валерия Осипяна.
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С этой целью в Гюмри было организовано 70 оперативных групп, представители которых жестко реагировали на неадекватное поведение подозреваемых, которые были раньше осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.
«С задержанными были проведены профилактические работы», — говорится в сообщении.
Напомним, что армянские власти решили изолировать содержащихся в исправительных учреждениях «воров в законе» от остальных осужденных, поместив их в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», которое больше известно в народе как «подвал КГБ». Еще несколько криминальных авторитетов переведены в УИУ «Горис» (Сюникская область). Таким образом чиновники Минюста надеются ослабить влияние «смотрящих» над обычными арестантами и «навести порядок в системе».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине, похоже, наблюдается противоположная картина: вчера, 25 июня, суд выпустил из-под стражи российского «вора в законе». Такое «миролюбивое» отношение к криминальным авторитетам, считает замначальника Нацполиции Вячеслва Аброськин, может привести к тому, что Украина превратится в «рай» для организованной преступности.
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