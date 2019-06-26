Свитолина и Монфис опровергли слухи о расставании (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис продолжают встречаться, несмотря на слухи о разрыве, о чем сообщили своим подписчикам в Instagram. Звездная парочка восстановила свой аккаунт G.E.M.S., в котором была сделана первая публикация за почти четыре недели.

В опубликованном видео француз бегает по гостиничному номеру и кричит «Детка, ты видела? Они вернулись! G.E.M.S. вернулись!» При этом на заднем плане слышны восхищенные возгласы нашей спортсменки.

Также в аккаунте появилась запись, которая, возможно, объясняет недавние слухи о разрыве звездной теннисной пары: «Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И будем делать еще больше ошибок. И это нормально».

Добавим, что Элина, опустившаяся с седьмого на восьмое место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, проиграла во втором круге турнира в Истбурне француженке Ализе Корне — 3:6, 6:7 (3). Это уже третье подряд поражение для нашей спортсменки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина засветила кольцо на безымянном пальце.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter