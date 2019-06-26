- 09:26 В Харькове ночью начали возвращать таблички с именем Жукова на скандальном проспекте
- 09:23 Вот это поворот: 41-летний Буффон определился со своим новым клубом
- 09:10 Огромное недоразумение: Жадан резко прошелся по Зеленскому-президенту
- 09:10 Свитолина и Монфис опровергли слухи о расставании
- 09:09 В Украине отменили обязательный арест для подозреваемых в госизмене: сеть вскипела от возмущения
- 08:47 Как тратили деньги в семье Вернадского, изображенного на 1000-гривневой купюре
- 08:39 Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл
- 08:29 Ученые показали, как может выглядеть человек в 2100 году: зрелище не из приятных
- 08:09 Из-за денег должны отказаться от патриотизма? Кикабидзе мощно ответил россиянам по поводу Грузии
- 08:00 Неузнаваема: Кайли Дженнер засекли без макияжа на приеме у стоматолога
- 07:35 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 26 июня
- 07:33 Свекла, селедка и бананы помогут избежать инфаркта
Свитолина и Монфис опровергли слухи о расставании (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис продолжают встречаться, несмотря на слухи о разрыве, о чем сообщили своим подписчикам в Instagram. Звездная парочка восстановила свой аккаунт G.E.M.S., в котором была сделана первая публикация за почти четыре недели.
В опубликованном видео француз бегает по гостиничному номеру и кричит «Детка, ты видела? Они вернулись! G.E.M.S. вернулись!» При этом на заднем плане слышны восхищенные возгласы нашей спортсменки.
Также в аккаунте появилась запись, которая, возможно, объясняет недавние слухи о разрыве звездной теннисной пары: «Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И будем делать еще больше ошибок. И это нормально».
Добавим, что Элина, опустившаяся с седьмого на восьмое место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, проиграла во втором круге турнира в Истбурне француженке Ализе Корне — 3:6, 6:7 (3). Это уже третье подряд поражение для нашей спортсменки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина засветила кольцо на безымянном пальце.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».