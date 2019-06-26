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В Харькове ночью начали возвращать таблички с именем Жукова на скандальном проспекте (фото)
В Харькове, где городской совет принял решение о возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, неизвестные ночью на домах стали устанавливать соответствующие таблички.
«В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова. Ну, а с проспектом Бандеры в Киеве так не получится? Или проспят киевляне?» — пишет на своей страничке в социальных сетях политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, вернув их предыдущие названия — Московский и Генерала Ватутина.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.