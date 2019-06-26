Общество и люди

В Харькове ночью начали возвращать таблички с именем Жукова на скандальном проспекте (фото)

В Харькове, где городской совет принял решение о возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, неизвестные ночью на домах стали устанавливать соответствующие таблички.

«В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова. Ну, а с проспектом Бандеры в Киеве так не получится? Или проспят киевляне?» — пишет на своей страничке в социальных сетях политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, вернув их предыдущие названия — Московский и Генерала Ватутина.

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