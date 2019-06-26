Украина

Яценюки воевали

Настоящий "слуга народа": кандидат в депутаты от партии Зеленского поразил своей безграмотностью

Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Александр Пекарь, выдвигающийся по одномандатному округу, сделал в своем резюме почти 20 ошибок.

На грамотность кандидата обратило внимание издание zak-insider, журналисты которого нашли резюме Александра Пекаря, размещенное несколько месяцев назад. Кандидат в депутаты, заявивший о владении пятью языками, претендовал на руководящую должность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в список партии «Слуга народа», пообещавшей украинцам «новые лица», попадают не сами политики и бизнесмены, а их дети. Двое таких юных кандидатов в депутаты были обнаружены в проходной части списка — на 83-м и 73-м местах.

Фото из Facebook Александра Пекаря



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter