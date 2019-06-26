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Настоящий "слуга народа": кандидат в депутаты от партии Зеленского поразил своей безграмотностью
Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Александр Пекарь, выдвигающийся по одномандатному округу, сделал в своем резюме почти 20 ошибок.
На грамотность кандидата обратило внимание издание zak-insider, журналисты которого нашли резюме Александра Пекаря, размещенное несколько месяцев назад. Кандидат в депутаты, заявивший о владении пятью языками, претендовал на руководящую должность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в список партии «Слуга народа», пообещавшей украинцам «новые лица», попадают не сами политики и бизнесмены, а их дети. Двое таких юных кандидатов в депутаты были обнаружены в проходной части списка — на 83-м и 73-м местах.
Фото из Facebook Александра Пекаря
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