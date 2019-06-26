Семья убитого полицейскими мальчика в Переяславе обратилась к Зеленскому

Украина

Бабушка 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают двух уже бывших сотрудников полиции, заявила, что Государственное бюро расследований не реагирует на ее запросы о ходе расследования.

«У меня неоднозначное отношение к расследованию. Я им постоянно звоню, но никакой реакции на мои звонки, чтобы меня приняли в ГБР. Они ссылаются, что я им мешаю. Однажды я туда попала. Следователь мне сказал: „А вам легче, чтобы они все четверо сидели?“. ГБР на мои обращения не реагирует. Они меня за плечи отгоняют, чтобы я отсутствовала при любом эксперименте», — заявила Александра Тлявова.

Семья обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить надлежащее расследование дела, сообщает «Громадське».

Адвокат семьи Андрей Левковец сообщил, что ГБР игнорирует 15 ходатайств о проведении тех или иных следственных действий о сообщении подозрения и допросов.

«Мы обращаемся к президенту Украины с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционных прав семьи Тлявових на справедливый суд и расследование. Мы не просим президента давить на правоохранительные органы, однако мы просим обеспечить надлежащее функционирование системы», — заявил адвокат и добавил, что ГБР «прикрывает преступления полицейских».

Как писали «ФАКТЫ», ранее защитники обоих сотрудников полиции Переяслава, подозреваемых в умышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подали апелляционные жалобы на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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