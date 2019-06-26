Политика

Зарплата Богдана оказалась в полтора раза выше, чем у Зеленского (фото)

Должностной оклад главы Офиса президента Андрея Богдана в полтора раза превышает таковой у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал известный журналист Валерий Калныш в Facebook.

«Знаете, какой оклад у главы Администрации президента Украины (теперь — Офиса президента Украины)? 18 тысяч гривень в месяц», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Администрации президента Украины обнародовали размер первой зарплаты президента Владимира Зеленского. Так, в мае Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. Надбавок и премий к окладу для него установлено не было.

Ранее президент Зеленский переименовал свою Администрацию в Офис президента и запланировал его масштабный переезд в Украинский дом.

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