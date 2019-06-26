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Появилось видео крупной аварии с фурой на Одесской трассе
В среду, 26 июня, под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП, в результате которого перевернулась фура. Видео аварии опубликовал в Facebook «Киев Оперативный».
«Момент ДТП с грузовиком на трассе Киев-Одесса, которое произошло сегодня. Детали относительно пострадавших устанавливаются», — гласит подпись под роликом.
Напомним, авария произошла у поворота на село Саливонки, где, по предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась. Водитель грузовика жив.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Голосеевском районе Киева, где автомобиль наехал на бровку, взлетел в воздух и врезался в припаркованные машины. Также сообщалось о ДТП в центре Одессы, где автомобиль Volkswagen столкнулся с двумя припаркованными авто. Затем, продолжив движение, он выехал на тротуар и врезался в дерево, которое упало и задело пешехода.
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