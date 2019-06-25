Происшествия

Машина буквально взлетела в воздух: жуткое ДТП в Киеве попало на видео

В сеть попали записи камеры наблюдения, которые зафиксировали ДТП в Голосеевском районе Киева, где автомобиль врезался в припаркованные машины. Ранее в сеть выложили фото серьезного ДТП в столице с участием маршрутки.

Как сообщает «Информатор», дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу улица Олега Кошевого, 2. Там автомобиль Opel Omega врезался в припаркованную Honda Accord, которая отлетела в Audi Q7, а та, в свою очередь, в Volkswagen Sharan.

Сообщается, что авария произошла вечером в понедельник, 24 июня. По предварительным данным, Opel ехал по улице Олега Кошевого в сторону улицы Голосеевской. На видео видно, что автомобиль внезапно начинает заносить, он буквально взлетает в воздух и врезается в припаркованное авто. Пострадала водитель Opel — ее госпитализировали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирской трассе автомобиль DAF врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Скорее всего, водитель мог заснуть за рулем. Погибшему было около 30 лет.

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