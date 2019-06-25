Происшествия

Серьезное ДТП с участием трех авто в центре Одессе: пострадал пешеход (фото)

Поздно вечером во вторник, 25 июня, в центре Одессы, на перекрестке улиц Пушкинской и Еврейской (в нескольких десятках метров от здания регионального главка Нацполиции) автомобиль Volkswagen столкнулся с двумя припаркованными авто.

Затем, продолжив движение, он выехал на тротуар и врезался в дерево, которое упало и задело пешехода.

Как рассказали свидетели ДТП, водитель попытались сбежать с места происшествия, однако через сотню метров его настигли очевидцы аварии и задержали.

«22-летний водитель, житель Киевской области, и пассажир Volkswagen находятся на месте происшествия, с явными признаками алкогольного опьянения. В результате аварии травмирован 23-летний пешеход», — сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции.

Уточняется, что для оформления материалов вызван следователь по ДТП, а также следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

По предварительным выводам правоохранителей, по улице Пушкинской в направлении улицы Еврейской двигался автомобиль Volkswagen, не доезжая перекрестка водитель не справился с управлением, совершил столкновение с двумя припаркованными по правой стороне автомобилями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 25 июня, на автотрассе Киев — Одесса произошло серьезное ДТП. В Любашевском районе Одесской области, на 350-километре Одесской трассы, микроавтобус Nissan врезался в грузовик Volvo, который двигался перед ним в том же направлении.

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