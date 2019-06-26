- 16:50 За считанные часы уничтожил все живое: в сети появилось видео мощного извержения вулкана на Курилах
- 16:34 Принц Уильям ответил на вопрос, как отреагирует, если его дети заявят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
- 16:33 За последнюю неделю рейтинг "Европейской Солидарности" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%
- 16:29 С правом голоса не все: в ПАСЕ столкнулись с серьезным вопросом по поводу делегации России
- 16:28 Преследовать нужно тех, кто обворовывал армию, а не Бирюкова или других волонтеров, обеспечивавших ее всем необходимым — ветеран АТО
- 16:26 Названа дата новой встречи Путина с Трампом
- 16:24 Боевики обстреляли Авдеевку: опубликованы фото последствий
- 16:04 Одного из руководителей штурма Евромайдана выпустят из СИЗО
- 15:49 Переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве: в суде сделали новое заявление
- 15:47 Реванш начался с армии: Бирюков рассказал об обыске в своем доме
- 15:47 В Мариуполе дети помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку: в сети показали фото героев
- 15:42 Грозы, град и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Грозы, град и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Из стран Балтии в Украину движется циклон Otto, вдоль атмосферного фронта которого пройдут дожди с грозами. Ранее сообщалось, что в Украине значительно снизится температура воздуха.
«Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты (перед фронтом + 30 и выше, а в тылу — до + 16 + 19 градусов), то в отдельных районах его прохождения по Украине возможные сильные ливни, град и шквалы», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, в четверг, 27 июня, грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня — местами в центральной части и в Одесской области. На востоке и значительной части юга будет преобладать сухая погода.
Дневная температура ожидается + 25 + 30 градусов, на юге и востоке + 28 + 33 градуса.
«После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу, 28 июня, жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до + 20 + 25 градусов», — прогнозирует синоптик.
В Киеве 27 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха — до + 29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до + 20 + 22 градусов.
Наталья Диденко предупреждает, что в четверг в Украине (кроме юга и востока) ожидается сильный северо-западный ветер. По ее прогнозам, прохладно будет и в выходные дни.
«Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие — голова, сосудистые заболевания, сонливость, слабость. Не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью. А кто хочет осудить грядущее похолодание, не спешите, лета же еще у нас много. У нас и так со странными судами перебор. Пусть этим занимается атмосфера — честный, мощный, всегда неподкупный профессионал», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях.
Эксклюзивный материал «Холод, дожди и шквалы: синоптики дали прогноз на ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…