Общество и люди

Грозы, град и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Из стран Балтии в Украину движется циклон Otto, вдоль атмосферного фронта которого пройдут дожди с грозами. Ранее сообщалось, что в Украине значительно снизится температура воздуха.

«Поскольку фронт компонует значительные температурные контрасты (перед фронтом + 30 и выше, а в тылу — до + 16 + 19 градусов), то в отдельных районах его прохождения по Украине возможные сильные ливни, град и шквалы», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в четверг, 27 июня, грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня — местами в центральной части и в Одесской области. На востоке и значительной части юга будет преобладать сухая погода.

Дневная температура ожидается + 25 + 30 градусов, на юге и востоке + 28 + 33 градуса.

«После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу, 28 июня, жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до + 20 + 25 градусов», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 27 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха — до + 29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до + 20 + 22 градусов.

Наталья Диденко предупреждает, что в четверг в Украине (кроме юга и востока) ожидается сильный северо-западный ветер. По ее прогнозам, прохладно будет и в выходные дни.

«Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие — голова, сосудистые заболевания, сонливость, слабость. Не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью. А кто хочет осудить грядущее похолодание, не спешите, лета же еще у нас много. У нас и так со странными судами перебор. Пусть этим занимается атмосфера — честный, мощный, всегда неподкупный профессионал», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях.

Эксклюзивный материал «Холод, дожди и шквалы: синоптики дали прогноз на ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter