Украина

Идет холодный фронт: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

После рекордно жарких дней антициклон принесет в Украину немного прохлады и дождей. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, завтра в стране будет сухо, ясно, солнечно, но температура воздуха будет более комфортной.

Днем ​​ожидается + 25 + 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до + 30 + 34 градусов.

В Киеве среда, 26 июня, будет солнечной, с небольшими красивыми белыми облаками, с максимальной температурой воздуха + 27 + 29 градусов.

А в четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

«Поскольку фронт — холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до + 18 + 23 градусов», — предупреждает Диденко.

По ее словам, злая жара, мучившая Украину, постепенно накроет европейские страны.

Завтра во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30 + 37 градусов. Дождя ожидать европейцам пока не стоит.

Напомним, синоптики прогнозировали осадки до конца дня 24 июня и частично 25 июня в северных, восточных и центральных регионах. После дождя возможно небольшое снижение температуры.



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