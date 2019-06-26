Украина

В Донецке заявили о задержании «диверсантов»: что об этом известно (фото)

В оккупированном Донецке боевики заявили о поимке троих «диверсантов», которые прибыли на временно неподконтрольные правительству Украины территории для «устранения руководителей силовых ведомств республики». Ранее в Киеве был задержан «ветеран боевых действий» против Украины и спонсор «ЛНР».



Как сообщают «Донецкие новости», среди задержанных Сергей (позывной «СВД»), которого называют членом «Правого сектора», бывший сотрудник внутренних органов Украины Виктор (позывной «Фокс») и киевлянка Наталья. Утверждается, что одним из руководителей группы является Андрей Байдала с позывным «Швед».

Боевики утверждают, что в качестве наблюдательных точек «диверсанты» использовали квартиры дончан, выехавших на территорию Украины, и что у них были изъяты оружие, в том числе снайперская винтовка Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.

Естественно, боевики во всем винят СБУ, утверждая, что за «попытками проведения террористических актов на территории государства» стоят украинские спецслужбы, представители которой стажируются в США.

В СБУ по этому поводу заявили, что не комментируют фейки террористов. Таким же образом спикер спецслужбы Елена Гитлянская прокомментировала «Обозревателю» и заявления боевиков о причастности сотрудников СБУ к ликвидации их главаря Александра Захарченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области контрразведка задержала боевика-артиллериста, который рассказа о неоднократных артобстрелах оккупантами жилых кварталов Донецка из запрещенного минскими договоренностями вооружение. Это делалось для того, чтобы возложить ответственность за обстрел города на ВСУ.



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