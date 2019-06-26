26.02 / 26.27 29.42 / 29.85
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принц Уильям ответил на вопрос, как отреагирует, если его дети заявят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

16:34 26 июня 2019 163
Принц Уильям с женой и детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби принца Джорджа и принцессы Шарлотты, принц Уильям ответил на вопрос, как он отреагируют, если его дети заявят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как сообщает издание Express, на благотворительном мероприятии, организованном организацией The Albert Kennedy Trust, защищающей права ЛГБТ, один из мужчин спросил у Его Высочества: «Если Ваш ребенок однажды в будущем скажет: „О, я гей“ или „О, я лесбиянка“, какова будет Ваша реакция?».

Герцог Кембриджский, который стал первым членом королевской семьи, принявшим участие в подобном мероприятии, сказал: «Ты не задумываешься об этом по-настоящему, пока не станешь родителем. И я думаю — это, очевидно, было бы совершенно нормально для меня… Единственное, о чем бы я беспокоился — это как это будет интерпретировано и воспринято, учитывая те роли, которые выполняют мои дети… Кэтрин и я много говорили о том, чтобы подготовить их к этому». Уильям еще раз заверил, что полностью бы поддержал сыновей и дочь в их выборе. «Меня беспокоит, но не то, что они станут геями, а то, как другие будут на это реагировать и какое давление будет на них оказываться», — добавил он.

Ранее Уильям говорил в одном из интервью, что никто не должен подвергаться травле из-за сексуальной ориентации. Фотография герцога даже появилась на обложке журнала для геев Attitude в 2016 году.

В прошлом году лорд Иван Маунтбеттен, дальний родственник королевы Елизаветы, стал первым членом королевской семи, ступившим в гомосексуальный брак.

Читайте также: Побольше бриллиантов: Меган Маркл раскритиковали за изменение дизайна помолвочного кольца.

Читайте также: Не Кембриджи и не Сассексы: стало известно, кто в семье является любимчиком королевы Елизаветы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины