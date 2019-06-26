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После того, как Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби принца Джорджа и принцессы Шарлотты, принц Уильям ответил на вопрос, как он отреагируют, если его дети заявят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как сообщает издание Express, на благотворительном мероприятии, организованном организацией The Albert Kennedy Trust, защищающей права ЛГБТ, один из мужчин спросил у Его Высочества: «Если Ваш ребенок однажды в будущем скажет: „О, я гей“ или „О, я лесбиянка“, какова будет Ваша реакция?».

Герцог Кембриджский, который стал первым членом королевской семьи, принявшим участие в подобном мероприятии, сказал: «Ты не задумываешься об этом по-настоящему, пока не станешь родителем. И я думаю — это, очевидно, было бы совершенно нормально для меня… Единственное, о чем бы я беспокоился — это как это будет интерпретировано и воспринято, учитывая те роли, которые выполняют мои дети… Кэтрин и я много говорили о том, чтобы подготовить их к этому». Уильям еще раз заверил, что полностью бы поддержал сыновей и дочь в их выборе. «Меня беспокоит, но не то, что они станут геями, а то, как другие будут на это реагировать и какое давление будет на них оказываться», — добавил он.

Ранее Уильям говорил в одном из интервью, что никто не должен подвергаться травле из-за сексуальной ориентации. Фотография герцога даже появилась на обложке журнала для геев Attitude в 2016 году.

В прошлом году лорд Иван Маунтбеттен, дальний родственник королевы Елизаветы, стал первым членом королевской семи, ступившим в гомосексуальный брак.

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