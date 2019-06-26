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Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби принца Джорджа и принцессы Шарлотты (фото)
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби своих старших детей — пятилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты. Во время визита в мастерскую Королевского фотографического общества, патроном которого герцогиня Кембриджская была назначена королевой Елизаветой, 37-летняя Кейт в разговоре со школьниками призналась, что ее сын и дочь разделяют ее увлечение фотографией.
Как пишет Daily Mail, давая советы своим юным собеседникам, жена принца Уильяма сказала: «Просто посмотрите на все вокруг. Может быть, это прямо перед вами, а может быть, далеко, но выберите свой объект и сфокусируйтесь на нем. Выходите из дома с камерой. Джордж и Шарлотта обожают, когда мы так делаем».
Ранее Кейт Миддлтон не раз делала фотографии своих детей, в том числе и на свежем воздухе. Теперь они уже фотографируют сами. Герцогиня считает необходимым для малышей как можно больше времени на природе — как в их загородном норфолкском имении Анмер-холл, так и в Лондоне. Помимо фотографирования Кейт с детьми занимается поиском пауков в саду и строит с ними шалаши. Джордж и Шарлотта также часто катаются на велосипедах в Гайд-парке, расположенном возле из дома — Кенсингтонского дворца.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».