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Не Кембриджи и не Сассексы: стало известно, кто в семье является любимчиком королевы Елизаветы (фото, видео)

Стало известно, кто в королевской семье является любимчиками Елизаветы II. Как выяснилось, это не принц Гарри и Меган Маркл и не принц Уильям с Кейт Миддлтон. Ее Величество больше всего любит общаться со своей старшей внучкой Зарой (дочерью принцессы Анны) и ее мужем Майком Тиндоллом.

Елизавета всегда была очень близка с Зарой, которую, как пишет The Sun, часто лично шлепала в детстве за плохое поведение. Что случилось достаточно часто. По словам главного редактора журнала Majesty Ингрид Сьюард, 93-летняя королева ощущает тесную связь с 38-летней внучкой и ее 40-летним супругом, поскольку они кажутся более «нормальными», чем Кембриджи. Королева и Зара обе не относят себя к «интеллектуалам». К тому же, Ее Величество гордится достижениями внучки в конном спорте. В 2012 году Зара стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде в Лондоне. Миссис Тиндолл и королева обожают лошадей и верховую езду, и часто ведут разговоры на эту тему.

Королева с дочерью и внуками - Питером и Зарой

Королева, Зара и Майк

Зара и Майкл беззаботны и далеки от нынешних «королевских драм», в центре которых периодически оказываются Уильям и Гарри со своими женами. С Тиндоллами королева может быть сама собой, держаться менее официально и не переживать из-за проблем, которые сопровождают отношения Кембриджей и Сассеков.

Королева любит «обычных людей» — вроде простолюдина Майка, предпочитая их тем, кто ей постоянно угождает.

Елизавете также по вкусу чувство юмора Майка. Так, он насмешил ее, когда на недавнем открытии Королевских скачек в Аскоте неожиданно вытащил из своего цилиндра его шоколадную копию — подарок для старшей дочери. А некогда позабавил королеву, подобрав накладные ресницы, которые отвалились у одной из гостий, и прицепил их себе на верхнюю губу, изображая усы.

«Королева хорошо ладит с принцем Уильямом и Кейт, но их отношения с ней не настолько легкие и веселые», — пишет издание.

Принц Чарльз также гораздо более близок с племянницей, чем с обеими невестками. Как говорит Сьюард, он всегда мечтал о дочке, и Зара в какой-то мере заменила ее ему.

Герцог и герцогиня Кембриджские также с удовольствием общаются со своими родственниками и часто выходят с ними на семейные прогулки с детьми.

Кейт. Уильям, Майк и Зара

Зара (в девичестве Филлипс) вышла замуж за бывшего капитана сборной по регби Тиндолла в 2011 году. У них две дочери — пятилетняя Миа Грейс и годовалая Лена Элизабет.

Зара не является принцессой, поскольку ее мать в свое время отказалась от королевских титулов для нее и ее брата Питера, предложенных Елизаветой. Зара всегда говорила, что очень рада этому решению, поскольку оно позволило ей пользоваться гораздо большими возможностями, чем титулованным членам семьи, и вести более спокойную жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II уступила Кейт Миддлтон свою должность, которую занимала 67 лет.

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