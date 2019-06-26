На Донбассе умер известный волонтер

Украина

Сергей Николаенко был первым руководителем волонтерской группы «Бахмут Український».

Летом 2014 года, когда освободили Артемовск (ныне Бахмут), он продал свой магазин строительных материалов и организовал пункт сбора помощи для военных. Позже основал и возглавил «Бахмут Украинский» для помощи армии и переселенцам, и общественную организацию «Моя Єдина».

Когда ситуация в городе стабилизировалась, Николаенко создал на месте своего бывшего магазина пространство идей «Майстерня», где все желающие могли провести досуг весело и с пользой.

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В «Майстерне» проходят выставки и презентации, встречи с художниками и поэтами, мастер-классы, кинопоказы и т. д. «За три с половиной года, — пишут местные СМИ, — там побывали тысячи людей». Сергей Николаенко делал все, чтобы его родной город становился лучше. «Прекрасный человек, настоящий патриот», — комментируют земляки печальное сообщение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на передовой умер боец ВСУ, у него остановилось сердце.

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