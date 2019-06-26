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На Донбассе умер известный волонтер
Сергей Николаенко был первым руководителем волонтерской группы «Бахмут Український».
Летом 2014 года, когда освободили Артемовск (ныне Бахмут), он продал свой магазин строительных материалов и организовал пункт сбора помощи для военных. Позже основал и возглавил «Бахмут Украинский» для помощи армии и переселенцам, и общественную организацию «Моя Єдина».
Когда ситуация в городе стабилизировалась, Николаенко создал на месте своего бывшего магазина пространство идей «Майстерня», где все желающие могли провести досуг весело и с пользой.
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В «Майстерне» проходят выставки и презентации, встречи с художниками и поэтами, мастер-классы, кинопоказы
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на передовой умер боец ВСУ, у него остановилось сердце.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…