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Украина

На Донбассе умер известный волонтер

17:09 26 июня 2019 26
Сергей Николаенко
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Сергей Николаенко был первым руководителем волонтерской группы «Бахмут Український».

Летом 2014 года, когда освободили Артемовск (ныне Бахмут), он продал свой магазин строительных материалов и организовал пункт сбора помощи для военных. Позже основал и возглавил «Бахмут Украинский» для помощи армии и переселенцам, и общественную организацию «Моя Єдина».

Когда ситуация в городе стабилизировалась, Николаенко создал на месте своего бывшего магазина пространство идей «Майстерня», где все желающие могли провести досуг весело и с пользой.

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В «Майстерне» проходят выставки и презентации, встречи с художниками и поэтами, мастер-классы, кинопоказы и т. д. «За три с половиной года, — пишут местные СМИ, — там побывали тысячи людей». Сергей Николаенко делал все, чтобы его родной город становился лучше. «Прекрасный человек, настоящий патриот», — комментируют земляки печальное сообщение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на передовой умер боец ВСУ, у него остановилось сердце.

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