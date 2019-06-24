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Бывший Юлии Началовой решил побороться за ее квартиру
После внезапной смерти российской певицы Юлии Началовой разгорелся нешуточный скандал вокруг ее квартиры в «Кутузовской реивьере». Представители артистки заявили, что ее бывший возлюбленный Александр Фролов отбирает имущество у осиротевшей дочери Началовой, требуя оплатить ему половину стоимости квартиры.
Позже пиар-менеджер певицы Анна Исаева сообщила, что Юля действительно могла подмахнуть документы на продажу половины квартиры неглядя, или таким образом хотела удержать любимого. Пока в СМИ появляются свои версии, на ситуацию отреагировали адвокаты Фролова, которому действительно принадлежит половина квартиры.
«Юлия Началова лично подписала договор купли-продажи с Александром Фроловым 16.07.2015, по которому государственным органом был зарегистрирован переход права собственности. Таким образом, нотариус проверил волю Юлии Началовой на продажу квартиры и ее состояние при совершении доверенности, поэтому „случайный“ характер продажи квартиры исключен. Началова лично
Он уточнил, что его клиент не обращался ни в какие суды. После расставания Фролов просто уехал с квартиры, где они жили с Юлией, и не поддерживал с ней отношения.
А в июле 2018-го сама Началова обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием признать недействительным договор купли-продажи, заключенный с Фроловым. Потом дело приняло неожиданный поворот — Юлия отказалась от этого иска и подала другой. В нем шла речь о том, что денег от хоккеиста не получала и требовала с него долг — вместе с пеней около 26 миллионов рублей. После смерти певицы дело развалилось.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пока квартира Началовой пустует. Ее дочь Вера проводит каникулы с отцом Евгением Алдониным, но постоянно проживает с бабушкой и дедушкой.
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