Выборы в Раду: ЦИК определила очередность партий в бюллетенях

Политика

После того, как 25 июня Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады, ЦИК определилась с номерами политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на парламентских выборах. Об этом говорится на официальной странице комиссии.

26 июня председатель ЦИК Татьяна Слипачук провела заседание, во время которого состоялась жеребьевка по определению номеров политсил для размещения их названий в бюллетене для голосования 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Сообщается, что политические партии будут размещены в избирательном бюллетене в следующей очередности:

1. Политическая партия «Оппозиционный блок»

2. Политическая партия «Сила и честь»

3. Политическая партия Всеукраинское объединение «Батьківщина»

4. Политическая партия «Патриот»

5. Политическая партия «Сила Людей»

6. Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»

7. Политическая партия «Партия зеленых Украины»

8. Политическая партия «Всеукраинское объединение» Факел"

9. Политическая партия «Объединение «Самопомощь»

10. Политическая партия «Европейская Солидарность»

11. Политическая партия «Украинская стратегия Гройсмана»

12. Политическая партия «Гражданская позиция»

13. Политическая партия «Социальная справедливость»

14. Политическая партия «Слуга народа»

15. Политическая партия «Сила права»

16. Политическая партия «Радикальная партия Олега Ляшко»

17. Политическая партия «Партия Шария»

18. Политическая партия «Голос»

19. Политическая партия «Независимость»

20. Аграрная партия Украины

21. Политическая партия «Всеукраинское объединение «Свобода»

Напомним, шестой апелляционный административный суд Киева принял положительное решение в отношении политической партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, которой Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации списка политсилы на парламентских выборах. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список партии.

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