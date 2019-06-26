В Украине заверишлась регистрация кандидатов в депутаты Рады

Украина

Во вторник, 25 июня, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

В последний день регистрации Центризбирком зарегистрировал 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОВО, а именно: «Оппозиционный блок», «ВО» Свобода","Сила людей","Сознательная нация","Объединение «Самопомич», «Партия местного самоуправления»,"Патриот","Вместе сила","Сила и честь «,"Единство»,"Слуга народа","Удар Виталия Кличко","Аграрная партия Украины".

Всего по состоянию на 25 июня в ОИО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — более 1700, выдвинутых политическими партиями — 1436.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать в среду после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила о том, что в случае восстановления всех прав России в Ассамблее, Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ о направлении наблюдательной миссии на внеочередные парламентские выборы.

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