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Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы в Раду: названа причина
Представителям политической силы экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который через суд добился разрешения на участие в досрочных парламентских выборах, Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины как по партийным спискам, так и по «мажоритарке».
Как сообщают в Центризбиркоме, также было отказано в регистрации члена «Руха новых сил» Павла Богомазова представителем политсилы в ЦИК с правом совещательного голоса.
В ЦИК напомнили, что досрочные выборы назначены на 21 июля текущего года указом президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая 2019 года. «Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 на заседании совета политической партии „Рух новых сил Михеила Саакашвили“ вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, не могло быть осуществлено», — говорится в сообщении Центризбиркома.
Также в сообщении отмечается, что созыв и проведение внеочередного съезда политсилы, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.
Во время заседания Центризбирком отказал в регистрации двум кандидатам в народные депутаты Украины — самовыдвиженцам Ю. Брелю (округ № 124) и В. Могильникову (№ 141).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЦИК отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты Украины экс-нардепа-регионала Андрея Клюева. Политик собирался пройти в парламент по списку Либеральной партии на округе № 46 (Донецкая область).
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