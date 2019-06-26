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Саакашвили снова идет на выборы
Шестой апелляционный административный суд Киева принял положительное решение в отношении политической партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, которой Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации списка политсилы на парламентских выборах. Об этом в Twitter сообщила спикер генерального прокурора Лариса Сарган.
«Партия Саакашвили выиграла суд против ЦВК. Суд обязал ЦВК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список партии», — написала она.
Отметим, решение судья объявил на заседании 25 июня вечером.
Информацией о положительном судебном решении поделился в Facebook и сам лидер политсилы.
«Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!», — написал Саакашвили.
Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 25 июня, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады. Всего по состоянию на 25 июня в ОИО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — более 1700, выдвинутых политическими партиями — 1436.
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