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ВНО по математике провалил каждый шестой абитуриент: какие предметы хуже всего сдали в 2019 году
В Украинском центре оценивания качества образования рассказали о первых результатах внешнего независимого тестирования
В Украине стали известны результаты ВНО по всем предметам, которое стартовало 21 мая. В Украинском центре оценивания качества образования уже подвели первые итоги. Издание «Освіторія Медіа» опубликовало статистику результатов, из которой следует, что лучше всего украинские выпускники справились с химией и иностранными языками. При этом химия в этом списке лидирует, что, по словам экспертов, наблюдается впервые за все годы существования ВНО. По химии больше 180 баллов получили почти 15 процентов участников, а максимальные 200 баллов — 0,65 процента (75 выпускников из 12 тысяч), а это рекордный процент 200-балльников среди всех предметов. Из иностранных языков лучшие результаты показали абитуриенты, сдававшие испанский.
Если говорить о всех предметах, то максимальные 200 баллов набрали около 280 абитуриентов. Наибольший процент тех, кто не сдал ВНО, по немецкому языку и математике. Ненамного лучше результаты по истории Украины и украинскому языку и литературе — по этим предметам минимальный балл не получили 16 процентов абитуриентов.
Те, кто не согласился с результатами ВНО, подавали апелляцию. По информации Украинского центра оценивания качества образования, по украинскому языку в общей сложности поступило 328 апелляционных жалоб. Еще 207 — по математике и 32 — по физике.
Появилась и первая статистика по регионам. Больше всего абитуриентов, набравших 200 баллов, в Киеве, Харькове, Днепре и во Львове. А вот меньше всего отличников оказалось в Кировоградской области: там лишь одному участнику тестирования удалось получить максимальный балл.
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Но об окончательных результатах ВНО говорить пока рано, ведь впереди дополнительная сессия — для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в основной. Она стартовала в среду, 26 июня. В этот день абитуриенты сдавали математику, а 27 июня — немецкий язык. Завершится дополнительная сессия тестирования 11 июля тестом по химии.
А уже с 10 июля все университеты страны начинают прием документов, который продлится до 22 июля. Если абитуриент будет проходить в вузе творческий конкурс, он обязан подать документы до 16 июля. Для тех же абитуриентов, которые будут сдавать в вузе вступительные экзамены и проходить там собеседование (речь идет о льготниках), прием документов продлится с 17 по 19 июля (вступительные экзамены — с 11 по 22 июля).
Сама вступительная кампания стартует уже 1 июля. С этого дня абитуриенты могут начинать регистрировать свои электронные кабинеты.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рейтинг лучших школ Украины по результатам ВНО-2018, а также рассказывали, как поступить в вуз выпускникам с оккупированных территорий.
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