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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 27 июня — 3 июля
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
27 июня — балет «Мастер и Маргарита»,
28 июня — опера «Запорожец за Дунаем»,
29 июня в 12:00 — концерт Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лифаря, в 19:00 — опера «Алеко» и балет «Болеро»,
30 июня в 12:00 — концерт учеников и студентов Киевского государственного хореографического училища, в 19:00 — балет «Дон Кихот»,
2 июля — балет «Лебединое озеро»,
3 июля — опера «Норма».
Начало: 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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27 июня — 29 июля в Музее книги и книгопечатания Украины проходит выставка «Золоте перевесло творчості династії Саєнків».
Адрес: ул. Лаврская, 9.
Цена: 10—30 грн.
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28 июня 2019 — 5 января 2020 года в Центре современного искусства PinchukArtCentre пройдет выставка «Заборонений образ», состоящая из двух частей: персональной выставки известного фотографа Бориса Михайлова и работ Харьковской школы фотографии.
Адрес: ул. Б. Васильковская, 1—3/ул. Бассейная, 2.
Вход свободный.
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28—30 июня на Певческом поле пройдет фестиваль «Пікнік на Співочому».
В программе: блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам разнообразных кухонь мира, авторские напитки, концерт украинских звезд.
Также в программе конкурсы, детская зона, мастер-классы.
Начало: 11.00.
Адрес: ул. Лаврская, 33.
Цена: 130 грн.
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29 июня в 15:00 в музейном комплексе «Мистецький арсенал» пройдет авторская экскурсия Елены Оногды «Прихований Арсенал та його сусіди».
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Цена: от 40 грн. По регистрации.
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29 июня — 1 сентября в Зоне креативных мануфактур Izone пройдет выставка словацкого художника Йозефа Пилата «Створимо рай разом!».
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
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1 июля в 19:00 в Доме звукозаписи Украинского радио состоится «Энигма-концерт» артистки Венской оперы Светланы Стояновой и Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.
Адрес: ул. Л. Первомайского, 5б.
Цена: от 80 грн.
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27 июня — 10 июля в Центре современного искусства «Белый свет» проходит выставка украинского художника абхазского происхождения Ахры Аджинджала «Внутренний пейзаж».
Адрес: ул. Пушкинская, 21а.
Вход свободный.
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До 15 сентября в Музее современного искусства Украины проходит художественная выставка «Летний дневник». В экспозиции: работы украинских художников.
Адрес: ул. Кирилловская, 41.
Вход свободный.
***
Бесплатно можно посетить: 27 июня — Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Вышгородская, 5); 30 июня — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6); 1 июля — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29); 3 июля — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Б. Хмельницкого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) с 10:00 до 14:00.
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