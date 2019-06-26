Культура и искусство

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 27 июня — 3 июля

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

27 июня — балет «Мастер и Маргарита»,

28 июня — опера «Запорожец за Дунаем»,

29 июня в 12:00 — концерт Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лифаря, в 19:00 — опера «Алеко» и балет «Болеро»,

30 июня в 12:00 — концерт учеников и студентов Киевского государственного хореографического училища, в 19:00 — балет «Дон Кихот»,

2 июля — балет «Лебединое озеро»,

3 июля — опера «Норма».

Начало: 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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27 июня — 29 июля в Музее книги и книгопечатания Украины проходит выставка «Золоте перевесло творчості династії Саєнків».

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 10—30 грн.

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28 июня 2019 — 5 января 2020 года в Центре современного искусства PinchukArtCentre пройдет выставка «Заборонений образ», состоящая из двух частей: персональной выставки известного фотографа Бориса Михайлова и работ Харьковской школы фотографии.

Адрес: ул. Б. Васильковская, 1—3/ул. Бассейная, 2.

Вход свободный.

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28—30 июня на Певческом поле пройдет фестиваль «Пікнік на Співочому».

В программе: блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам разнообразных кухонь мира, авторские напитки, концерт украинских звезд.

Также в программе конкурсы, детская зона, мастер-классы.

Начало: 11.00.

Адрес: ул. Лаврская, 33.

Цена: 130 грн.

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29 июня в 15:00 в музейном комплексе «Мистецький арсенал» пройдет авторская экскурсия Елены Оногды «Прихований Арсенал та його сусіди».

Адрес: ул. Лаврская, 12.

Цена: от 40 грн. По регистрации.

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29 июня — 1 сентября в Зоне креативных мануфактур Izone пройдет выставка словацкого художника Йозефа Пилата «Створимо рай разом!».

Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.

Вход свободный.

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1 июля в 19:00 в Доме звукозаписи Украинского радио состоится «Энигма-концерт» артистки Венской оперы Светланы Стояновой и Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Адрес: ул. Л. Первомайского, 5б.

Цена: от 80 грн.

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27 июня — 10 июля в Центре современного искусства «Белый свет» проходит выставка украинского художника абхазского происхождения Ахры Аджинджала «Внутренний пейзаж».

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.

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До 15 сентября в Музее современного искусства Украины проходит художественная выставка «Летний дневник». В экспозиции: работы украинских художников.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 27 июня — Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Вышгородская, 5); 30 июня — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6); 1 июля — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29); 3 июля — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Б. Хмельницкого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) с 10:00 до 14:00.

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