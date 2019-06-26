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"АрміяFM" может прекратить вещание в зоне ООС и на оккупированном Донбассе: что об этом известно
В июле и начале августа заканчиваются разрешения на временное вещание в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе и админгранице с аннексированным Крымом украинских радиостанций и телеканалов, в том числе, военного радио «АрміяFM». Об этом в Facebook сообщил волонтер Мартин Брест.
По его словам, еще в мае члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию должны были проголосовать за выдачу нескольким радиостанциям, в том числе и «АрміяFM», разрешений на временное вещание по упрощенной процедуре в районе оккупированных украинских территорий Донбасса и Крыма.
Причина, почему Нацсовет этого не сделал, банальна — члены совета не приходят на совещания.
Брест пишет, что 11 июля, через две недели, Украина потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре. 2 августа — в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.
«Это вещание, доходившее до оккупированных Донецка и Луганска», — уточняет Брест.
По его словам, то же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле-и-радиочастотах уже начали вещать российские и «сепарские» станции, работающие из Донецка и Луганска.
О проблеме написал и член Нацсовета Сергей Костинский.
«На самом деле, если разрешения на вещание в Донецкой, Луганской и Херсонской областях не будут выданы Национальным советом в ближайшие недели, появляется риск, что на линии фронта также будут выключены передатчики UA: Общественное вещание и UATV на русском», — пишет Костинский.
Кроме того, по его словам, могут быть выключены передатчики еще около 30 украинских телеканалов и радиостанций.
«Решение проблемы одно — „прогульщики“ должны вернуться к работе», — добавляет он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в поселке Горняк в Донецкой области построена телевизионная вышка высотой 190 метров, которая обеспечит украинское вещание на оккупированных территориях. Начиная с октября 2018 года украинские средства массовой информации, которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, готовят свои программы на 75% на украинском языке.
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