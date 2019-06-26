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Разведениями войск Донбасс не освободить: Зеленскому напомнили о подлой стратегии Путина
Решение президента Зеленского провести разведение сил в Станице Луганской — не своевременное и не оправдано военной обстановкой. Такое мнение озвучил журналист Юрий Бутусов.
«Россия начала раздачу паспортов на нашей земле, а мы в ответ — разведение», — удивляется журналист.
Бутусов успокаивает, что разведение сил было не односторонним и Станица Луганская не сдана врагу, но тем не менее будет ошибкой верить в благие намерения российского командования.
«Разведение войск ради моста — политическое решение президента Зеленского, которое не оправдано военной обстановкой… У врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет доставать из тяжелого пехотного вооружения, не говоря уже об артиллерии всех калибров… Разведениями войск свою страну не освободить и Путина не умиротворить», — подытожил Бутусов.
Напомним, 26 июня украинская сторона отвела войска от участка в районе КПВВ «Станица Луганская». Подразделения отошли на километр от линии соприкосновения. Минскими соглашениями предполагалось, что на данном участке будет двухкилометровая зона разведения и начнется разминирование территории под контролем ОБСЕ.
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