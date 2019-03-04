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Как украинцам построить бизнес в Китае и почему китайцев не нужно брать в партнеры

Не секрет, что у большинства украинцев слово Китай ассоциируется с Великой стеной, китайской кухней и огромным количеством не самого качественного ширпотреба, которым наши челноки заполнили магазины и рынки. Когда говорят: бизнес с Китаем, на ум приходит исключительно покупка там товаров и продажа их здесь. Но оказывается, этот стереотип может быть сломан. У украинцев есть то, что китайцы будут покупать с радостью и за большие деньги, если правильно наладить бизнес. А для этого нужно знать, как работает богатый и самобытный рынок Китая. Об особенностях и перспективах ведения украинцами бизнеса в Китае «ФАКТАМ» рассказал экономист и эксперт по Китаю Артур Снегирев (напомним, раньше «ФАКТЫ» рассказывали о важных нюансах, которые надо знать, чтобы уехать на заработки в Канаду).

«Это единственная страна в мире, у которой горизонт планирования не два года, не пять лет, а 10, 20, 30»

— Артур, как вам удалось стать владельцем бизнеса в Китае? Вы на китайца совсем не похожи.

- В Китае я уже десять лет. До этого пять лет провел в Америке, еще раньше учился в Германии. Даже в Чили какое-то время пожил, так что есть, с чем сравнивать. Сейчас живу в Гонконге и в Шэньчжэне. Это практически один город, с границей между ними. В Китае я сначала занимался производством, открыл завод по изготовлению эксклюзивной электроники, но со временем перешел в другую сферу.

В Китае много украинцев и русских, которые что-то покупают и поставляют на родину. И почти нет компаний, специализирующихся на ведении бизнеса внутри страны либо на поставках товаров в Китай. Соответственно, опыта ведения бизнеса в этой стране нет практически ни у кого. Мне было очень интересно узнать, как устроен бизнес в Китае. Организовал свое предприятие по производству дизайнерской электроники. Накопив определенный опыт, начал его продавать.

В Гонконге у меня сейчас секретарская компания, одна из самых крупных. Мы регистрируем гонконгские компании, открываем счета, осуществляем бухгалтерию и аудит. В Шэньчжэне — бухгалтерская компания. Занимаюсь этим достаточно давно. Мне это интересно. Ведь в Китае не так много людей, скажем так, определенного уровня компетенции. В основном, наши туда едут за счастьем, чтобы быстро денег заработать. Но не у всех это выходит.

А я в Китай приехал с совершенно другой целью. У меня трое сыновей, и я хотел, чтобы дети выросли в трех культурах: западной (они родились в Америке, граждане США), в славянской (у нас дома все говорят исключительно по-русски) и в китайской. Таким образом, дети в школе говорят по-китайски, с родителями по-русски, а между собой по-английски.

А консалтинговый бизнес для меня просто как отдушина, потому что по-китайски я не говорю. Жена китайский знает, а мне это просто не нужно было, всегда были помощники, ассистенты. Супруга мне помогает, два года училась в местном университете, к тому же она художник, и у нее круг общения — только китайцы. Я в консалтинге работаю с украинцами, белорусами, русскими, молдаванами. С теми, кто хочет вести бизнес с китайцами.

— И каким бизнесом вы советуете заняться в Китае украинским предпринимателям?

- Года два назад меня заинтересовало перспективное направление, которое начал развивать. Это импорт продуктов питания растительного происхождения в Китай. Импортная политика китайского правительства простая и жесткая. Есть гигантский рынок, причем он растущий, до насыщения ему еще очень далеко. В Китае идет массовое переселение людей из сел в города. Процесс урбанизации питает энергией китайскую экономику.

Здесь все рассчитано на десятилетия вперед. Это единственная страна в мире, у которой горизонт планирования не два года, не пять лет, а 10, 20, 30. При этом в Китае действует жесткая экономическая политика в отношении иностранной продукции. Если ты хочешь попасть на китайский рынок и что-то продавать, то организуй там производство, создай рабочие места, внеси свой вклад в рост экономики.

«По мере роста населения у Китая нет другого выхода, как только импортировать недостающее продовольствие»

— То есть плати налоги и спокойно работай?

- Да. Точнее, организуй в Китае производство — и получи свой кусочек рынка. Но есть два исключения — одно временное, а второе навсегда. Первое — продукция высоких технологий. Если в Китае что-то пока не производится, то только потому, что нет необходимой технологий. Либо ее еще не позаимствовали. Хотя в последние годы китайцы, в основном, все разрабатывают сами. Научные бюджеты технологических компаний там просто гигантские.

Государство сначала со всего мира получило технологии и инвестиции на развитие экономики, обучило своих студентов в западных университетах (да и сейчас продолжает обучать). Таким образом, Китай создал огромную научную базу. Там уже очень много своих разработок, сильно опережающих конкурентов. Но перед теми продуктами высоких технологий, которых в Китае пока нет, дверь широко открыта. Хотя, как только эти товары начнут производить в Китае, она закроется.

Тем не менее есть один вид товаров, который всегда будет в Китай только импортироваться. Это продукты питания растительного происхождения. Потому что Китай всегда был голодной страной. Почему китайская кухня самая богатая в мире? Потому что китайцы едят все, что зубам поддается. А что не поддается зубам, то растолкут, размочат и съедят. Если посмотреть на карту, это огромная страна. Но при детальном изучении оказывается, что две трети ее территории — пустыни, полупустыни, горы и прочие местности, мало пригодные для земледелия.

Все гигантское население Китая сконцентрировано в дельтах рек либо на побережье, потому что только там есть почва, подходящая для земледелия. Но и ее нельзя сравнить с украинским черноземом. Поэтому нехватка собственных продуктов растительного происхождения была, есть и всегда будет проблемой. А по мере роста населения у этой страны нет другого выхода, как только импортировать недостающее продовольствие.

Ведь не зря китайцы сейчас покупают или арендуют огромные площади в Африке, Латинской Америке. И все, что там выращивают, увозят на родину. Вот любопытный факт. Поголовье свиней в Китае составляет 500 миллионов. Китайцы в латино-американских странах вырубают сельву, чтобы на ее месте выращивать корм для свиней. Вот почему я все время подчеркиваю, что речь идет именно о продуктах растительного происхождения, так как белковые продукты в Китай очень сложно ввозить. Коровки, свинки, курочки прекрасно растут в Китае, был бы корм. Поэтому правительство ограничивает ввоз продукции животного происхождения. Свободно можно ввозить только продукцию растительного происхождения. То, что китайцы не могут и никогда не смогут производить в достаточном количестве.

— Какие же перспективы вы видите для украинских предпринимателей?

- С моей точки зрения, Украина имеет исторический шанс выйти из кризиса, в котором находится. Потому что у нас, если смотреть на ситуацию в стране, на сегодняшний день получается замкнутый круг. Низкие доходы населения становятся причиной малого спроса на продукцию. Раз низкий спрос, то украинские компании не могут развиваться. А если они не развиваются, то платят мизерную зарплату своим сотрудникам. В результате у населения низкие доходы. Этот замкнутый круг можно разорвать только одним способом — благодаря экспорту украинской продукции.

Теперь смотрим, что Украина может экспортировать. Промышленная продукция не конкурентоспособна, так как заводы и технологии, в основном, устарели. Сырье — тоже тупиковая ветвь, да его и немного. Оказывается, главным богатством Украины является земля и все, что она дает. Вот конкурентное преимущество нашей страны. Куда же Украина может экспортировать свою сельхозпродукцию? Люди зачастую в качестве партнеров видят того, кто находится рядом. В случае нашей страны это либо Восток (Россия), либо Запад (Европа). Ну, еще может быть Ближний Восток.

Но сейчас основная логистика — море. Контейнер из Одессы в Шэньчжэнь стоит две тысячи долларов. Если по-другому посмотреть на расстояния — не с точки зрения географии, а с точки зрения стоимости транспортировки товара, то станет понятно, что в Китай дешевле поставлять, чем во Францию. По крайней мере, сопоставимо. А вот рынки у этих двух стран совершенно разные. Китайский — просто гигантский.

Кроме того, конкурировать с европейскими сельхозпроизводителями, которые получают десятки миллиардов евро дотаций, нереально. У Украины просто нет и никогда не будет таких денег. При этом в Китае есть растущий платежеспособный рынок, с открытыми воротами. Для продуктов питания нет никаких проблем с сертификацией и ввозом. А еще про слово «взятка» там можно забыть вообще, в Китае за это расстреливают в прямом, физическом, смысле. Соответственно, если ты прошел процедуру оформления, у тебя действительно нормальный товар — никаких проблем. И товар этот китайцы с большим удовольствием будут покупать, потому что он натуральный, а не поддельный, как многие китайские продукты. И это тоже конкурентное преимущество украинских продуктов питания.

— Но ведь есть еще политические аспекты.

- С политической точки зрения Китай с Украиной не имеют никаких отношений. Они абсолютно нейтральные. Более того, они никогда не будут иными в силу того, что между странами нет границ, а значит отсутствуют исторические противоречия.

При этом Китай абсолютно независим в своей внешней политике. Он может даже дружить с теми государствами, которые воюют друг с другом.

«В Китае бутылка самого дешевого импортного вина стоит 15 долларов»

— А будут ли китайцы покупать продукты, которые могут оказаться дороже местных товаров?

- А кто сказал, что украинские продукты будут дороже китайских? Китай сейчас — богатая и дорогая страна. И рынок Китая не только огромен, он очень платежеспособен. Назову две цифры. С 1 июля 2018 года правительство определило в качестве нижнего порога ежемесячного дохода, не облагаемого подоходным налогом, сумму в 6 тысяч юаней (примерно 900 долларов). То есть в стране с населением полтора миллиарда если ты получаешь меньше 900 долларов в месяц, то ты нищий, с тебя государство не берет налоги. И вторая цифра, чтобы понимать масштабы Китая. Недавно арестовали заместителя губернатора небольшой провинции Хенань. При аресте у него наличными изъяли 106 миллиардов юаней (около 15 миллиардов долларов).

Так вот почему я предлагаю забыть о словосочетании «рынок Китая». Есть, скажем, Гуандун — южная провинция, население сто с лишним миллионов человек. Из десяти самых богатых городов Китая, с самым высоким доходом на душу населения, восемь находятся в Гуандуне. Оставшиеся два — Пекин и Шанхай. Эта одна провинция Гуандун съест все, что производят Россия, Украина, Беларусь, Молдова вместе взятые. Не нужно пытаться как-то выстраивать свой бизнес в Китае. Есть точка входа — Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Дунгуань и Гонконг. Рынка этих четырех городов всей Украине хватит.



* Гонконг — один из самых густонаселенных городов не только в Китае, но и в мире

— Наши товары смогут конкурировать по цене?

— Конечно, так как цены в Китае на сегодняшний день в разы превышают украинские. Так, подсолнечное масло в рознице стоит 15−16 юаней (2,5 доллара) за литр. Бутылка самого дешевого импортного вина — от 100 юаней (15 долларов), а вина получше — 200, 300, 500 юаней. При этом налоги постоянно снижаются. НДС был 17 процентов, сейчас уже — 16. И пошлины тоже потихонечку снижаются, хотя на сельхозпродукцию они и так не высокие.

— А почему тогда в Украине до сих пор массово не заинтересовались этим рынком?

— Во-первых, существует стереотип, что Китай далеко. Во-вторых, это иероглифы, все непонятно, плюс куча мифов по поводу Китая. И самый главный — про коммунистический Китай.

— Но ведь формально он таки коммунистический.

- А фактически — это самая что ни на есть капиталистическая страна. Нынешний Китай можно сравнить только с Америкой XIX, в период жесткого строительства капитализма. Но наши люди сидят и размышляют: вот пусть китайцы сюда приедут, купят наши продукты и где хотят, там их и продают. По сути, такая модель — одна из форм неоколониализма. Допустим, китайцы приедут в Украину, по низким внутренним ценам купят наш товар, повезут в Китай и продадут там, неплохо заработав. Но зачем им отдавать такие огромные деньги? Неужели украинцы не могут сами доставить и продать свой товар?

И тут возникает вопрос государственной политики. Нужны двусторонние украинско-китайские договоры о дружбе и экономическом сотрудничестве, гармонизация систем сертификации, сеть украинских торговых представительств во всех ключевых точках Китая. Это не требует от нашего правительства каких-то особых усилий или больших расходов. Тем более, что китайцы всегда заинтересованы в поставках продовольствия, для них это вопрос первейшей важности.

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Дальше все должны делать сами украинские предприниматели. Причем не производители, а оптовики. На сегодняшний день оптовые торговцы в Украине, впрочем, как и везде, находятся между молотом и наковальней. С одной стороны производители, которые хотят им продать товар подороже, а с другой — торговые сети, стремящиеся купить подешевле. И вот для оптовых торговцев китайский рынок — это сказка, когда они здесь купили за три гривни, а там продали за пять.

Тут, конечно, возникает проблема: люди не знают, как вести бизнес в Китае. На самом деле, это достаточно просто. Постоянно упрощается регистрация компаний, бухгалтерия, снижаются налоги. Такова политика государства. В Китае нет налоговых проверок компаний. Вообще отсутствует такое понятие.

— А как же проводится контроль?

— Ты подаешь определенные данные. Их принимают, а ты платишь налоги. Все.

— А если занижаешь налоги?

- В этом нет особого смысла. Тут и проявляется традиционная китайская прагматичность. Китайское правительство жестко контролирует основу экономики — гигантские государственные компании, которые дают, по сути, наибольший объем налогов и обеспечивают стратегическое развитие страны. Им этого достаточно. А вся «пена», копошащаяся где-то внизу экономики, что-то зарабатывающая, не просящая денег у государства и сама себя обеспечивающая, правительство не особо интересует. Там нет такого маразма, когда налоговая инспекция на рассылку уведомлений о необходимости уплаты какого-то налога тратит больше денег, чем получает от этого налога.

Но эта «пена» тоже зарабатывает огромные, по нашим меркам, деньги. С 1 июля 2018 года в Китае повысили нижнюю планку оборота для микрокомпаний. Настолько мелких, что они платят налог по самой низкой ставке — 3 процента. Оборот, после которого фирма перестает быть микрокомпанией, составляет пять миллионов юаней в год. Это значит, если у тебя оборот меньше, то как налогоплательщик ты государству вообще не интересен. Тратить административные ресурсы на контроль за тем, уплатил ли ты 3 процента налога, никто не будет.

В конце концов, те, кто даже ушел от налогов в своих мелких компаниях, куда потом деньги денут? Да тут же и потратят — на машину, квартиру, покупку вещей… Государство свои налоги все равно получит — просто чуть позже, и другим способом. Китайское правительство дает возможность людям жить и развиваться. И они платят правительству полной политической лояльностью, развивая изо всех сил страну. Это выгодно всем.

«Китайца не нужно брать в партнеры, его следует нанимать на работу»

— Допустим, украинский предприниматель решил поставлять продукты питания в Китай. Ему там нужно открыть какое-то торговое предприятие совместно с китайцами?

- Вот этого делать как раз и не надо! Хотя первая мысль, которая возникает у любого, кто хочет идти на китайский рынок: как найти партнера, у которого есть сбыт. Этот путь принципиально не правильный. Даже если найдется такой партнер, это создаст кучу проблем. Тут все дело в особенностях культуры и ментальности китайцев. Они любят рассуждать, откуда взялись богатые китайцы. В первую очередь, это те, кто имел доступ к власти и государственным деньгам, либо те, кто «кинул» своих западных партнеров. Причем, обмануть европейского или американского партнера не зазорно, поскольку китаец всегда поступает так, как выгодно ему. Этого никто не стесняется. Тем более, что в судебном имущественном споре между иностранцем и китайцем, последний всегда оказывается прав.

Выйти из такой ситуации не так уж сложно. Китайца не нужно брать в партнеры, его следует нанимать на работу. Естественно, платить достойную зарплату, отчислять процент от продажи. Но ни в коем случае не делать совладельцем. Необходимо просто создать свою китайскую компанию, принадлежащую вам на 100 процентов. Это не дорого стоит и делается достаточно быстро. А дальше нанять китайцев на работу. Для этого есть рекрутинговые агентства, желающих работать всегда много. Допустим, вы хотите продавать вино. Ставите задачу агентству найти человека, который имеет опыт работы в продаже импортного вина. Если не устраивает его работа, увольняете и берете другого.

Второй очень важный нюанс. Китайские компании условно делятся на два больших блока — внутренние и экспортно-импортные, в нашем случае импортные. Примерно 95 процентов компаний внутренние. Они работают только в Китае, знают одну валюту — юань, им нужно товар доставить. Они не будут ездить в Украину или Уругвай, чтобы оценить ваш товар. Работают на рынке определенного города или провинции.

И есть фирмы, готовые рисковать, ехать в далекую для них страну, закупать товар за местную валюту, везти в Китай. Так вот, вторым, ориентированным на импорт компаниям, вы не нужны. Необходимо обязательно выйти именно на те 95 процентов, которым следует привезти товар. Именно это золотое дно.

— Для этого нужно привлекать сотрудников-китайцев?

— Естественно. Следует создать в Китае компанию, склад, завезти товар и продавать его. Первый вопрос, который тебе задают китайцы: «Товар в Китае?» Услышав в ответ: «Нет», тут же с тобой попрощаются. Будут продолжать улыбаться, но ты им становишься не интересен. Просто потому, что товар в Украине — это для них примерно то же самое, что на Луне.

— Но как украинцу убедиться, что на тот или иной товар, который он решит везти в Китай, есть спрос. Как не прогореть?

- Любой украинский частный предприниматель может довольно легко провести маркетинговое исследование китайского рынка, не вставая из-за компьютера. Сделать это поможет сайт Алибабы, на котором китайцы продают своим соотечественникам все, что угодно. Но это не сайты www.alibaba.com или www.aliexpress.com. Они для лаоваев — так в Китае, с легким оттенком презрения, называют иностранцев. Китайцы же пользуются сайтом www.1688.com. Это та же Алибаба. Но для своих. И цены там часто очень сильно отличаются от цен того же производителя на версии для лаоваев.

Разумеется, китайская Алибаба только на китайском языке. Поэтому, если, например, вы хотите понять, какая в Китае оптовая цена яблочного сока, в каких упаковках он продается, узнать спрос на него, нужно обратиться к китайцу, владеющему русским языком. Найти такого можно на ближайшем рынке. Сажаете его рядом с собой возле компьютера и выясняете все вопросы, которые вас интересуют. Через пару часов будете иметь необходимую информацию.

Когда примете для себя правильное решение, и у вас будет своя китайская компания, то сможете продавать свой товар на том же www.1688.com.

«Китай только для тех, кто хочет и готов строить бизнес на годы и десятилетия»

— Чем вы советуете торговать в Китае? Что там лучше продается?

- Любые продукты питания растительного происхождения.

Украинскому бизнесмену нужно выходить самому на рынок Китая. Создавать там собственную инфраструктуру: компанию, склад, офис, нанимать продавцов. Такая инфраструктура — уже сама по себе капитал, который немало стоит.

Продавать товар нужно не там, где его производят, а там, где есть на него платежеспособный спрос и выше цены. Не ждать, когда к тебе придут китайцы и что-то купят. Когда товар в Китае, вы способны конкурировать с местными, более высокими ценами.

Планировать нужно надолго. Не пытаться «пробовать». «Отправлю контейнер, посмотрю, как будет продаваться, и потом решу», — такой вариант не годится. Китай только для тех, кто хочет и готов строить бизнес на годы и десятилетия. Это страна не для быстрой легкой наживы. Китай для тех, кто хочет иметь дело, которое достанется не только детям, но и внукам и правнукам. И будет кормить многие поколения.

Действовать нужно сегодня и сейчас. Возможность выйти на столь гигантский рынок и закрепиться на нем — это действительно счастливое окно возможностей. Каждый день в городах Китая строятся новые дома и кварталы для переселения туда людей из сел. В них магазины, которым нужны новые поставщики. Через 10−20 лет урбанизация практически закончится, и войти на рынок со своим товаром будет крайне сложно. Практически невозможно, как в давно поделенных рынках продовольствия Европы и США. Либо украинцы получат свою справедливую долю (для этого у нашей страны есть все возможности), либо это место займут африканцы, латиноамериканцы, россияне.

Компания, работающая в Китае, должна принадлежать украинцам на 100 процентов. Никаких китайцев-партнеров. Китайцы — только наемные работники. Это базовые советы.

— Своя инфраструктура в Китае — конечно, звучит хорошо. Но есть ли на это деньги у украинских бизнесменов?

- Мне сложно сказать, что для кого доступно. Проще назвать цифры.

Создание всей юридической инфраструктуры для работы на китайском рынке (регистрация гонконгской компании со счетами в банках, регистрация китайской компании с иностранным капиталом, со всеми лицензиями — экспортно-импортной, на торговлю продуктами питания, счета в банках) обойдется в пределах 10 000 долларов. Аренда павильона на оптовом рынке продовольствия (как правило, в каждом городе он один) — 200 долларов за квадратный метр в год. Аренда склада — 25 долларов за метр в год. Зарплата хорошего продавца с опытом работы и клиентской базой — 1000 долларов в месяц + 3 процента от продаж. Gold account на www.1688.com, позволяющий торговать на весь Китай, 5000 долларов в год. Плюс — примерно 1000 долларов на наполнение онлайн-магазина. Растаможка партии товара (включая получение китайских сертификатов на продукты питания) — 500 долларов. Регистрация торговой марки в Китае — 900 долларов.

Таковы базовые цифры, а предприниматель пусть уж сам решает, по карману ему это или нет.

P.S. Если у читателей возникнут вопросы по Китаю, нюансам бизнеса в нем, мы с удовольствием зададим их г-ну Снегиреву и опубликуем ответы на страницах нашего издания.

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