- 12:58 Стало известно о готовящемся обмене пленными на Донбассе: первые детали
- 12:56 Яна Зинкевич: Реванш пророссийских сил может закончиться плохо — есть риск потерять страну
- 12:54 СМИ узнали, в какие страны Россия продает уголь из оккупированного Донбасса
- 12:53 Сергей Притула ложится на операцию: что об этом известно
- 12:51 Борьба не закончилась: скандал с возвращением проспекта Жукова в Харькове получил продолжение
- 12:41 На Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице
- 12:35 Настоящая разруха: в сети показали, как теперь выглядит стадион в Донецке
- 12:27 Запрет на каски и бронежилеты: Бирюков рассказал об обысках в Минобороны
- 12:14 Светлана Лобода сверкнула голой грудью
- 12:06 После старта медреформы моя зарплата выросла в 2,5 раза, — самый популярный семейный врач в Киеве
- 12:05 Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра СБУ: что о нем известно
- 12:05 На Киев надвигается гроза: синоптик предупредила об опасности
21-летнюю девушку разорвали акулы на глазах у ее родных (фото)
21-летняя американка Джордан Линдсей погибла во время отдыха на Багамских островах. Девушка плавала с маской и дыхательной трубкой, когда на нее напали сразу три акулы. Как сообщает CNN, это произошло на глазах у шокированных родных девушки, которые пытались ее предупредить о приближении хищников криками, но она их не услышала вовремя.
Растерзанное тело туристки с многочисленными ранами вытащили из воды. Ее правая рука была полностью оторвана. Линдсей доставили в больницу города Нассау, но все, что смогли сделать медики — лишь констатировать смерть. Убитый горем отец Линдсей сказал, что его дочь обожала всех животных. «Есть горькая ирония в том, что ее убили акулы», — сказал он.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Женщина поймала на удочку пятиметровую акулу весом 544 килограмма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?