21-летнюю девушку разорвали акулы на глазах у ее родных (фото)

Мир

21-летняя американка Джордан Линдсей погибла во время отдыха на Багамских островах. Девушка плавала с маской и дыхательной трубкой, когда на нее напали сразу три акулы. Как сообщает CNN, это произошло на глазах у шокированных родных девушки, которые пытались ее предупредить о приближении хищников криками, но она их не услышала вовремя.

Растерзанное тело туристки с многочисленными ранами вытащили из воды. Ее правая рука была полностью оторвана. Линдсей доставили в больницу города Нассау, но все, что смогли сделать медики — лишь констатировать смерть. Убитый горем отец Линдсей сказал, что его дочь обожала всех животных. «Есть горькая ирония в том, что ее убили акулы», — сказал он.

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