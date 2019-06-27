На Киев надвигается гроза: синоптик предупредила об опасности

Украина

В Киеве в самое ближайшее время ожидается ливень с грозой. В отдельных районах не исключены шквалы и град. приближении атмосферного фронта к столице предупредила синоптик Наталья Диденко.

Вместе с дождем в Киев придет снижение температуры. Период экстремальной жары закончится. Вместо сегодняшних +30 градусов 28 июня в столице ожидается около +20.

Напомним, как ранее рассказали «ФАКТАМ» в Гидрометцентре, с 27 июня над Украиной пройдет атмосферный фронт с северо-запада на юго-восток. Он принесет дожди, грозы, град, шквальный ветер. Первыми в зоне влияния окажутся западные и северные области, затем остальная часть Украины. Через два дня фронт покинет пределы нашей страны, а его последствием станет существенное снижение температуры. Подробнее об этом в статье «Холод, дожди и шквалы: синоптики дали прогноз на ближайшее время».

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