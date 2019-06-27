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Сергей Притула ложится на операцию: что об этом известно
Известный телеведущий, шоумен и теперь еще и политик Сергей Притула, который идет на парламентские выборы с партией «Голос», рассказал о серьезной травме ноги. Несмотря на это, он успел дать несколько интервью, приняь гостей у себя дома и даже сняться в партийном ролике. Это категорически не понравилось медикам, которые запретили Сергею любого рода активности. Оказалось, что травма Притулы оказалась самой сложной из возможных вариантов. И теперь ему предстоит операция и длительная реабилитация. Об этом рассказал сам Притула на своей странице в Facebook.
«Врачи сказали, что я — чемпион! Среди всех вариантов такой травмы я выбрал самый сложный. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму. Корче, очень не вовремя выпадаю из обоймы. Меня не будет в Киеве неделю-полторы. Стационар + операция. Но я постараюсь быть активным в сети. А когда вернусь, то и по ток-шоу. В конце-концов, нога — это не голова и не руки! Берегите себя и будьте здоровы!», — написал Сергей Притула.
Скорее всего, на операцию он отправится за границу. Подробностей о том, как травмировался, Сергей не сообщает.
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