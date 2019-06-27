Смерть украинца в Польше: на скандальную фирму нагрянули проверяющие

Общество и люди

Громкой историей в Польше, когда работнику-украинцу не стали оказывать помощь, а вывезли в лес умирать, заинтересовались польский омбудсмен и главный инспектор по труду. Фирму, где работал украинец, подвергнут проверке. Инспекторы хотят выяснить, действительно ли украинец работал нелегально и насколько законно оформлены остальные работники.

Учитывая обстоятельства смерти украинца, в Польше намерены проверить условия труда на скандальной фирме: проводили ли работникам инструктаж по технике безопасности, соблюдаются ли в принципе правила безопасности на предприятии. Об этом сообщает Польское радио.

Напомним, 36-летний Василий Чорней из Ивано-Франковской области устроился в Польше на фирму, изготавливающую гробы. После того, как Василию стало плохо на работе из-за токсичных испарений, работодательница запретила вызывать ему «скорую». Вместо оказания помощи украинца вывезли в лесопосадку возле города Вонгровец. Там и было обнаружено тело.

Владелицу фирмы задержали, ее подчиненный, вывозивший умирающего в лес, также взят под стражу. Тело украинца вернули на родину и 26 июня похоронили в Снятинском районе Прикарпатья.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Польше уже подсчитали, что к 2030 году им понадобится 4 миллиона рабочих рук, и страна очень рассчитывает на трудовых мигрантов из Украины. Одновременно в Польше решили вывести из тени трудоустройство мигрантов.

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