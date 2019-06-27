Заряжаюсь энергией ради будущего: Порошенко о поездке на Львовщину

Политика

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко несколько дней провел на Львовщине. В рамках своего предвыборного визита бывший президент Украины провел не только ряд рабочих встречи и мероприятий, но и несколько часов неформального, теплого общения с жителями области, которые радушно встречали партийного лидера на улицах своих городов. Они благодарили Порошенко за настойчивость в борьбе за независимость Украины, а также не отпускали без обязательного селфи с экс-президентом.

«Львовский край невозможно спутать с любым другим. Здесь живут талантливые, прекрасные люди, настоящие патриоты своей страны. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я заряжаюсь энергией — энергией работать ради будущего, вместе с вами изменять нашу страну. Уверен, все у нас получится», — поделился Петр Порошенко своими эмоциями от общения с жителями Дрогобыча, Стрыя, Самбора на странице в Facebook.

Глава «Европейской солидарности» в соцсети рассказал о незабываемой встрече в Самборе с малышкой, которая вызвалась прочесть политику стих: «Встретил будущую звезду — девочку Соломию. Ее неимоверно эмоциональное чтение стиха никого не оставило равнодушным. Я в восторге! И уверен, этот супер-заряд передается даже онлайн», — подписал видео выступления Соломии Порошенко.

Также Петр Порошенко посетил святое место для всех греко-католиков — село Страдчи на Львощине, которое называют украинским Ерусалимом. «И хотя я православный украинец, но чувствую себя чрезвычайно комфортно среди всех верующих… Вера нас объединяет и дает силы двигаться дальше. Пусть наши общие молитвы за мир в Украине будут услышаны. Верю, что с Божьей помощью Украина победит», — написал лидер «Европейской солидарности».

Напомним, ранее «Европейская солидарность» заявила о политическом давлении и преследовании кандидатов от партии, а встречу пятого президента Украины с жителями Стрыя во Львовской области попытались сорвать провокаторы.

Фото и видео Facebook Петра Порошенко

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