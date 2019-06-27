- 14:31 "Какая война?": в Кременчуге проучили любителя "русского мира"
- 14:30 Звездный Салах отреагировал на секс-скандал в сборной
- 14:22 Путин добивается автономии Донбасса, Медведчуку в Украине отведена особая роль, — Юрий Карин
- 14:19 На Донбассе отец держал на цепи малолетнего сына
- 14:19 На популярном одесском пляже искупался КамАЗ
- 14:18 Названы фамилии пленных украинских бойцов, которых могут освободить боевики
- 14:15 «Европейская Солидарность» заявила об угрозе подрыва обороноспособности государства
- 14:13 "Местные напуганы": Тука рассказал об отводе ВСУ в Станице Луганской
- 13:58 Заряжаюсь энергией ради будущего: Порошенко о поездке на Львовщину
- 13:56 Запуск рынка электроэнергии не отменяет «ночной тариф», — эксперт
- 13:53 На стоянке под Киевом сожгли автобусы: фото с места происшествия
- 13:50 «Порешать вопрос» — это не про него: однокурсники вспомнили о Дмитрие Тымчуке, которому сегодня исполнилось бы 47 лет
"Местные напуганы": Тука рассказал об отводе ВСУ в Станице Луганской
После того, как ВСУ начали отвод сил в Станице Луганской, местных жителей напугало скопление боевиков в районе Пионерского, Николаевки и поля на горе, откуда российско-оккупационные войска ранее били «Градами» по населенному пункту.
Об этом в социальных сетях пишет замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «По словам жителей, пересекавших линию разграничения, личный состав незаконных вооруженных формирований на блок-постах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан, «не наших», — сообщает он и добавляет, что, не доверяя ни сепаратистам, ни наблюдателям СММ ОБСЕ, надеется лишь на украинскую разведку и ВСУ, которые не позволят боевикам при поддержке ВС РФ перейти мост и попытаться закрепиться на правом берегу Сиверского Донца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов считает, что решение президента Зеленского провести разведение сил в Станице Луганской — не своевременное и не оправдано военной обстановкой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?