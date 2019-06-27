26.01 / 26.26 29.40 / 29.83
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Местные напуганы": Тука рассказал об отводе ВСУ в Станице Луганской

14:13 27 июня 2019 140
Георгий Тука
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как ВСУ начали отвод сил в Станице Луганской, местных жителей напугало скопление боевиков в районе Пионерского, Николаевки и поля на горе, откуда российско-оккупационные войска ранее били «Градами» по населенному пункту.

Об этом в социальных сетях пишет замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «По словам жителей, пересекавших линию разграничения, личный состав незаконных вооруженных формирований на блок-постах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан, «не наших», — сообщает он и добавляет, что, не доверяя ни сепаратистам, ни наблюдателям СММ ОБСЕ, надеется лишь на украинскую разведку и ВСУ, которые не позволят боевикам при поддержке ВС РФ перейти мост и попытаться закрепиться на правом берегу Сиверского Донца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов считает, что решение президента Зеленского провести разведение сил в Станице Луганской — не своевременное и не оправдано военной обстановкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины