"Местные напуганы": Тука рассказал об отводе ВСУ в Станице Луганской

Украина

После того, как ВСУ начали отвод сил в Станице Луганской, местных жителей напугало скопление боевиков в районе Пионерского, Николаевки и поля на горе, откуда российско-оккупационные войска ранее били «Градами» по населенному пункту.

Об этом в социальных сетях пишет замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «По словам жителей, пересекавших линию разграничения, личный состав незаконных вооруженных формирований на блок-постах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан, «не наших», — сообщает он и добавляет, что, не доверяя ни сепаратистам, ни наблюдателям СММ ОБСЕ, надеется лишь на украинскую разведку и ВСУ, которые не позволят боевикам при поддержке ВС РФ перейти мост и попытаться закрепиться на правом берегу Сиверского Донца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов считает, что решение президента Зеленского провести разведение сил в Станице Луганской — не своевременное и не оправдано военной обстановкой.

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