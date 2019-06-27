Не паникуйте: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи

Здоровье и медицина

В Украине не единичны случаи, когда ядовитые змеи кусают людей, как это недавно произошло в Львовской области. Руководитель Минздрава Ульяна Супрун рекомендует в таких случая не паниковать и советует, как поступить с пострадавшим.

По словам Ульяны Супрун, перед выходом на природу в места, где могут водится змеи, следует серьезно подготовится. Например, надеть длинные брюки из плотной ткани и заправить их в высокие ботинки. Также она рекомендует проверить место, где планирует остановиться компания. Например, постучать палой по деревьям или камням — это может отпугнуть змею. «Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому этим предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой. Не делайте резких движений. Если вы увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений отойти в сторону. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности», — предупреждает руководитель Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе местная жительница обнаружила змею у себя в… туалете. Оказалась, что пресмыкающееся жило у ее соседей.

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