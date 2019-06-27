- 14:58 Не паникуйте: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи
- 14:54 Покушение на экс-мэра Конотопа: появились новые сведения
- 14:53 В сети появилась возможность отвесить оплеуху Путину
- 14:41 В столице Туниса совершен двойной теракт
- 14:32 "Какая война?": в Кременчуге проучили любителя "русского мира"
- 14:30 Звездный Салах отреагировал на секс-скандал в сборной
- 14:22 Путин добивается автономии Донбасса, Медведчуку в Украине отведена особая роль, — Юрий Карин
- 14:19 На Донбассе отец держал на цепи малолетнего сына
- 14:19 На популярном одесском пляже искупался КамАЗ
- 14:18 Названы фамилии пленных украинских бойцов, которых могут освободить боевики
- 14:15 «Европейская Солидарность» заявила об угрозе подрыва обороноспособности государства
- 14:13 "Местные напуганы": Тука рассказал об отводе ВСУ в Станице Луганской
Не паникуйте: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи
В Украине не единичны случаи, когда ядовитые змеи кусают людей, как это недавно произошло в Львовской области. Руководитель Минздрава Ульяна Супрун рекомендует в таких случая не паниковать и советует, как поступить с пострадавшим.
По словам Ульяны Супрун, перед выходом на природу в места, где могут водится змеи, следует серьезно подготовится. Например, надеть длинные брюки из плотной ткани и заправить их в высокие ботинки. Также она рекомендует проверить место, где планирует остановиться компания. Например, постучать палой по деревьям или камням — это может отпугнуть змею. «Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому этим предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой. Не делайте резких движений. Если вы увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений отойти в сторону. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности», — предупреждает руководитель Минздрава.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе местная жительница обнаружила змею у себя в… туалете. Оказалась, что пресмыкающееся жило у ее соседей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…