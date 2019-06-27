- 16:01 В Киеве изменятся маршруты общественного транспорта: что важно знать (схемы)
- 15:51 Лондон, гуд бай: British Airways уходит из Украины
- 15:50 Несколько самолетов не смогли сесть в "Борисполе" из-за урагана
- 15:42 ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против России
- 15:31 Россия более предсказуема: в Украине объяснили, почему Москва для Европы важнее, чем Киев
- 15:29 Байдарочницы Повх и Куклиновская завоевали для Украины шестое «золото» на Европейских играх
- 15:20 Офицер, сопровождавший президента Бразилии на саммит G20, вез с собой 39 кг кокаина
- 15:19 В Закарпатской области отсрочили призыв в армию: названа причина
- 15:17 Что-то новенькое: билеты на поезда в Украине можно будет купить за 60 суток
- 15:15 Разведение сил в Станице Луганской: в штабе ООС сделали важное заявление
- 14:58 Не паникуйте: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи
- 14:54 Покушение на экс-мэра Конотопа: появились новые сведения
Разведение сил в Станице Луганской: в штабе ООС сделали важное заявление
В районе Станицы Луганской, где ВСУ отвели подразделения с занимаемых ранее позиций, боевики отошли от пешеходного моста через Северский Донец.
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, противник завершил первый этап отведения своих подразделений. «Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в течение четверга, 27 июня, другие мероприятия в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.
«Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции», — добавляют в штабе ООС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал, что в Станице Луганской местные жители напуганы скопление боевиков в районе Пионерского, Николаевки и поля на горе, откуда российско-оккупационные войска ранее били «Градами» по населенному пункту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...