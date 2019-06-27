Украина

Разведение сил в Станице Луганской: в штабе ООС сделали важное заявление

В районе Станицы Луганской, где ВСУ отвели подразделения с занимаемых ранее позиций, боевики отошли от пешеходного моста через Северский Донец.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, противник завершил первый этап отведения своих подразделений. «Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение четверга, 27 июня, другие мероприятия в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.

«Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции», — добавляют в штабе ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал, что в Станице Луганской местные жители напуганы скопление боевиков в районе Пионерского, Николаевки и поля на горе, откуда российско-оккупационные войска ранее били «Градами» по населенному пункту.

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