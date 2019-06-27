В Закарпатской области отсрочили призыв в армию: названа причина

Украина

Минобороны Украины поддержало предложение властей Закарпатья и предоставило отсрочку в призыве на срочную воинскую службу жителям районов, пострадавших от паводка 20−25 мая. Об этом заявили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

«Министерство обороны пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20−25 мая этого года», — сказал УНИАН заместитель председателя администрации Ярослав Галас.

По его словам, письмо о согласовании отсрочки призыва подписано государственный секретарем

Минобороны Александром Дубляном. В письме военные сослались в т. ч. на требования Указа Президента Украины «О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей» от 24 мая. Отсрочку призывники пострадавших районов Закарпатской области должны использовать для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате сильных осадков в Закарпатской области были зафиксированы подтопления в 7 районах, а в поселке Воловец во время паводка погиб школьник — его унесло течение реки Вича. Паводок получил статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Предварительно ущерб от стихии был оценен в 150 млн гривен.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter