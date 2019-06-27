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В Закарпатской области отсрочили призыв в армию: названа причина
Минобороны Украины поддержало предложение властей Закарпатья и предоставило отсрочку в призыве на срочную воинскую службу жителям районов, пострадавших от паводка 20−25 мая. Об этом заявили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.
«Министерство обороны пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20−25 мая этого года», — сказал УНИАН заместитель председателя администрации Ярослав Галас.
По его словам, письмо о согласовании отсрочки призыва подписано государственный секретарем
Минобороны Александром Дубляном. В письме военные сослались
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате сильных осадков в Закарпатской области были зафиксированы подтопления в 7 районах, а в поселке Воловец во время паводка погиб школьник — его унесло течение реки Вича. Паводок получил статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Предварительно ущерб от стихии был оценен в 150 млн гривен.
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