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Несколько самолетов не смогли сесть в "Борисполе" из-за урагана
Из-за непогоды, которая разгулялась в Киевской области, несколько самолетов не могли своевременно приземлиться в аэропорту «Борисполь».
Как сообщает newsone, об этом свидетельствуют данные трекинг-сервиса Flightradar. На сервисе показано, как самолеты кружили в небе, ожидая посадки.
В частности, задержался рейс из Вены, он должен был прилететь в 12:45, а вместо этого приземлился в 14:03. Также опоздал лайнер из Анталии, он прибыл позже почти на полтора часа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 июня, на День Конституции, атмосферный фронт балтийского циклона принесет в Украину грозовые дожди, ливни, шквалы и град.
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