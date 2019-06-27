Происшествия

Несколько самолетов не смогли сесть в "Борисполе" из-за урагана

Из-за непогоды, которая разгулялась в Киевской области, несколько самолетов не могли своевременно приземлиться в аэропорту «Борисполь».

Как сообщает newsone, об этом свидетельствуют данные трекинг-сервиса Flightradar. На сервисе показано, как самолеты кружили в небе, ожидая посадки.

В частности, задержался рейс из Вены, он должен был прилететь в 12:45, а вместо этого приземлился в 14:03. Также опоздал лайнер из Анталии, он прибыл позже почти на полтора часа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 июня, на День Конституции, атмосферный фронт балтийского циклона принесет в Украину грозовые дожди, ливни, шквалы и град.

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