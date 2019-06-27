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В Киеве разбушевалась непогода: опубликованы жуткие фото и видео
Как и предупреждали синоптики, на Киев обрушился ливень с грозой. Непогода стала причиной нескольких ЧП в столице.
Так, ресурс «Киев Оперативный» опубликовал видео с летающей крышей, которое снял на столичном Виноградаре местный житель.
На нескольких ресурсах выложили фотографии упавших деревьев, которые привалили автомобили.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проливные ливни вызвали наводнения в Тернопольской области. В сеть попало видео масштабного наводнения в одном из населенных пунктов области.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.