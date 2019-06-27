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Общество и люди

В Киеве разбушевалась непогода: опубликованы жуткие фото и видео

13:12 27 июня 2019 587
Непогода в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Как и предупреждали синоптики, на Киев обрушился ливень с грозой. Непогода стала причиной нескольких ЧП в столице.

Так, ресурс «Киев Оперативный» опубликовал видео с летающей крышей, которое снял на столичном Виноградаре местный житель.

На нескольких ресурсах выложили фотографии упавших деревьев, которые привалили автомобили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проливные ливни вызвали наводнения в Тернопольской области. В сеть попало видео масштабного наводнения в одном из населенных пунктов области.

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