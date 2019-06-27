Украина

Грозовые дожди, ливни, шквалы, град: синоптик рассказала о погоде на День Конституции

После экстремальной жары, в Украине наступила более комфортная, но дождливая погода. А 28 июня, на День Конституции, атмосферный фронт балтийского циклона принесет в страну грозовые дожди, ливни, шквалы и град. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 28 июня ожидается в Украине синоптически обновленным.

Холодный атмосферный фронт циклона Ottо балтийского происхождения будет способствовать понижению температуры.

Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса. На юге и востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов.

«Дожди с нашей территории будет выталкивать антициклон Vera, который расположен над Северным морем. Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально», — пишет Диденко.

В Киеве на День Конституции будет свежий воздух. В столице завтра днем ​​ожидается + 20 + 22 градуса максимально. Особенно свежо будет ночью в ближайшее время от + 13 + 15 градусов до + 10 + 12 градусов.

Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой: + 21 + 23 градуса, а в воскресенье потеплеет до + 24 + 26 градусов.

На днях вероятен порывистый, порой до сильного, ветер.

Напомним, как ранее рассказали «ФАКТАМ» в Гидрометцентре, с 27 июня над Украиной пройдет атмосферный фронт с северо-запада на юго-восток. Он принесет дожди, грозы, град, шквальный ветер. Первыми в зоне влияния окажутся западные и северные области, затем остальная часть Украины. Через два дня фронт покинет пределы нашей страны, а его последствием станет существенное снижение температуры. Подробнее об этом в статье «Холод, дожди и шквалы: синоптики дали прогноз на ближайшее время».

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