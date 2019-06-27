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Узник Кремля Балух объявил новый голодный протест
Украинский политзаключенный Владимир Балух с 25 июня объявил новую голодовку. По словам российского правозащитника Даниила Бермана, таким образом украинец отреагировал на недопуск к нему консула Украины. Напомним, в октябре 2018 года Балух уже объявлял голодовку, которая продолжалась более 200 дней.
«25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку», — заявил Берман в комментарии Новой газете.
Заявление Балуха руководству колонии
В заявлении Балуха, фотокопию которого обнародовал Берман, говорится также о нечеловеческих условиях содержания в колонии Тверской области, а именно о его двухмесчном помещении в штрафной изолятор.
По словам правозащитника, 26 июня в беседе с ним Балух подтвердил, что перестал принимать пищу и передал письменное уведомление для администрации о начале голодовки.
Напомним, впервые о помещении Балуха в ШИЗО впервые стало известно в мае 2019 года. В письме на волю узник Кремля жаловался на систематическое недоедание и невыносимый холод в изоляторе.
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