На дорогах Украины появятся умные развороты, специальные барьеры и столбики на переходах

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Министерство регионального развития Украины продолжает совершенствовать строительные нормы, пытаясь улучшить безопасность дорожного движения и качество инфраструктуры наших автодорог. Ранее мы уже сообщали об инициативах этого ведомства по совершенствованию сферы паркования путем внедрения перехватывающих парковок, автоматизированных площадок, где процесс постановки машины на стоянку будет происходить без участия водителя, обязательного обустройства зарядок электромобилей, а также по повышению безопасности пешеходов с помощью внедрения «косых зебр». Теперь руководство Минрегионразвития выдало на-гора очередную партию нововведений. Некоторые из них вступят в силу уже через несколько месяцев.

На дорогах с большой интенсивностью движения появятся разноуровневые развязки

Развороты на загородных магистралях необходимо совершенствовать, считают специалисты министерства. По подсчетам отечественных автоэкспертов, почти треть ДТП на трассах происходит именно при выполнении левого поворота. Особенно опасны такие маневры на дорогах с большой интенсивностью движения. В Минрегионразвития решили усовершенствовать требования к проектированию подобных разворотов на загородных магистралях. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

«Раньше мы предлагали устраивать левые повороты лишь на участках дорог с интенсивностью движения до 20 тысяч авто в сутки. Теперь же четко определили, какими именно они должны быть — разноуровневыми кольцевыми развязками, безопасными кольцевыми разворотами или обычными левыми, и сделали четкую градацию в соответствии с интенсивностью трасс», — пишет Лев Парцхаладзе.

Согласно подготовленным изменениям в строительных нормах предлагается закрепить такие требования:

развязки на разных уровнях — только на дорогах с интенсивностью движения более 11 тысяч авто в сутки;

кольцевые развязки или безопасные левые повороты — кольцевые развороты — на трассах с интенсивностью движения 5—11 тысяч авто в сутки;

кольцевые развязки, безопасные левые повороты (кольцевые развороты) и левые отнесенные повороты — на дорогах с интенсивностью движения до 5 тысяч авто в сутки.

По оценкам экспертов, соблюдение этих требований позволит повысить безопасность движения на загородных магистралях, уменьшив количество аварий приблизительно вдвое.

«Ранее мы уже предлагали устраивать безопасные левые повороты на трассах на одном уровне. Это кольцевые развороты. Их можно выполнить путем устройства дополнительного места с левой стороны проезжей части для возможности маневрирования авто. Практика устройства таких поворотов сегодня работает во многих странах Европы и мира, например, в Италии и США», — отметил замминистра.

Специальные экраны помогут избежать ослепления фарами встречных автомобилей

Наверняка все автомобилисты бывали ослеплены светом фар встречных автомобилей, у которых неправильно отрегулирована передняя оптика, не работает корректор фар, оборудованных нестандартными либо ксеноновыми лампами, и т. п. Такое ослепление водителей нередко провоцирует аварийные ситуации на дорогах, особенно на загородных автомагистралях с высокими скоростными режимами езды. Чтобы снизить эти риски, Минрегионразвития ввело в Государственные строительные нормы возможность установки противоослепляющих экранов при строительстве, реконструкции или ремонте автотрасс. Это новшество вступает в силу уже с 1 сентября.

Противоослепляющие экраны намерены обустроить на барьерных или парапетных дорожных ограждениях разделительной полосы дорог

«Это важное изменение для безопасности движения. Только благодаря проектированию противоослепляющих экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах в целом снизилось на 25 процентов. Украина также должна использовать и более широко распространять такую практику. Это нужно в первую очередь для того, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей в темное время суток. А еще противоослепляющие экраны служат дополнительным барьером для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в не предназначенных для этого местах», — пояснил замминистра.

По словам чиновника, противоослепляющие экраны будут обустраиваться на барьерных или парапетных дорожных ограждениях разделительной полосы дорог. Наиболее целесообразно их устанавливать на дорогах с опасными или резкими поворотами, неблагоприятным ландшафтом или с недостаточным освещением. Такие экраны могут выполняться из металла или пластика.

На переходах и остановках общественного транспорта установят защитные металлические столбики

Хотя прошло уже два года со времени резонансного ДТП в Харькове, в котором в результате наезда автомобиля погибли шесть человек, стоявших на тротуаре, мы помним об этой трагедии. К сожалению, это не единственный случай наезда на людей, находящихся в относительно безопасных местах — на остановках или переходах. И такие ситуации — вызов для тех, кто связан со сферой безопасности движения. В Минрегионразвития предложили нововведение, которое может предотвратить подобные аварии. Теперь на тротуарах возле пешеходных переходов будут устанавливать защитные металлические столбики.

«Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные защитные ограждения — металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации могут придержать удар и уменьшить последствия аварии», — говорит Лев Парцхаладзе.

В самое ближайшее время эта норма станет обязательной при строительстве, реконструкции и капремонте дорог. А на сегодняшний день все остановки общественного транспорта уже должны обустраиваться такими столбиками.

Защитные столбики должны обезопасить пешеходов на остановках и переходах

«Во многих зарубежных странах металлические столбики размещают не только у остановок, но и на крупных перекрестках, и у наземных переходов, где есть опасность для пешеходов. Возможно даже, чтобы такие столбики на перекрестках подсвечивались красными и зелеными цветами для информирования пешеходов о безопасном переходе дороги. Успешные примеры реализации таких средств безопасности действуют во многих странах Европы и мира», — подчеркнул замминистра.

Паркоместа для инвалидов заставят оборудовать специальной разметкой

Напомним, что сейчас закон обязывает обустраивать не менее десяти процентов машиномест на парковках для инвалидов и других маломобильных людей — стариков, беременных женщин, родителей с маленькими детьми. Правда, как именно должны быть обустроены такие машиноместа, в законе не проговорено. Поэтому чиновники решили четко нормировать эту сферу организации дорожной инфраструктуры.

«Обязательные требования и параметры по правильному устройству таких паркомест мы прописали в новых государственных строительных нормах. Более того, в ГСН мы даже привели иллюстрации и подробные расчеты, как именно должны проектироваться такие парковочные места, чтобы лицам с ограниченными физическими возможностями было удобно ими пользоваться», — пояснил Лев Парцхаладзе.

Паркоместа для инвалидов будут обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой

Итак, по нормам ширина паркоместа для автомобиля человека с инвалидностью должна быть не менее 3,5 метра, а сами паркоместа не могут располагаться дальше 50 метров от входа в здание, а если оно жилое, то не дальше 100 метров. Размеры паркомест, расположенных параллельно бордюру, обязательно должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля, чтобы можно было использовать пандус или подъемное устройство. Паркоместа должны обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и пиктограммами международного символа доступности.

Повысить долговечность наших дорог помогут «хитрые» добавки в асфальтную смесь

Состояние наших дорог давно стало притчей во языцех. И как бы власть ни пиарилась на ремонте автодорог, львиная их часть находится в плачевном состоянии даже после ремонтов. В Минрегионразвития придумали, как повысить долговечность дорожного покрытия. Для этого нужно всего лишь добавлять в асфальт специальную укрепляющую добавку. Чиновники заверяют, что асфальтобетонные трассы, покрытые такими модифицированными битумными смесями, смогут прослужить на 20 процентов дольше нынешних.

Эксперты дорожной сферы утверждают, что модифицированные битумы позволят сделать дороги более прочными, долговечными и устойчивыми к перепадам температур, что для Украины актуально. Если на сегодняшний день средний срок службы дорог составляет около десяти лет, то благодаря этим изменениям они прослужат еще на два-три года дольше. При том, что устройство такого более эффективного покрытия обойдется всего на десять процентов дороже.

С 1 сентября укрепляющие добавки уже начнут применять на дорогах первой и второй категорий и дорогах международного и национального значения, и мы получим возможность убедиться в эффективности или неэффективности новой технологии.

Хотя справедливости ради нужно отметить, что долговечность дорожного покрытия зависит не только от качества асфальтной смеси, но и от строгого соблюдения технологии строительства. Немаловажны и нагрузки, каким будет подвергаться новое дорожное покрытие. Ведь зачастую ключевую роль в разрушении дорог играют многотонные грузовики, которые ездят с перегрузками, значительно превышающими проектную прочность дорог и в разы сокращающие их долговечность. При несоблюдении этих двух важных условий «хитрые» добавки в асфальтную смесь особой роли не сыграют…

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на украинских дорогах могут появиться шумовые полосы. А вот ширину автомобильных полос планируют сузить.



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