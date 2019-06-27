Освобождением украинских пленных Путин подталкивает Зеленского в "нежные объятия" Медведчука, — Тука

Политика

Новость об освобождении украинских заложников из подвалов «ДНР» и «ЛНР» всколыхнула украинское общество. То, что этот шаг делается накануне парламентских выборов, говорит о том, что президент России Владимир Путин навязывает Украине свой сценарий развития событий на Донбассе. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, освобождение четырех граждан Украины, удерживаемых боевиками, преподнесут украинскому обществу как личную победу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Делается это для того, чтобы навязать украинцам идею прямых переговоров с пророссийскими террористами. И на этом фоне президента Зеленского будут подталкивать к прямому диалогу с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

«Учитывая, что это политические игры, они не будут требовать отпустить кого-то взамен. Это пропагандистский момент. Нам навязывают идею прямых переговоров с боевиками: мол, видите, уже и первые успехи есть! Им отпустить четыре человека ничего не стоит — если надо будет, еще задержат», — отметил Тука.

По его словам, Медведчука «будут раскатывать на прямые переговоры с Донецком и Луганском», о чем он сам постоянно говорит на всех доступных площадках.

«Так называемый мирный план Медведчука не имеет к нему никакого отношения — это план Путина еще с 2014 года. Я сразу говорил, что смена президента не создает предпосылок для большого обмена заложниками. Кремль подыгрывает Медведчуку, а не Зеленскому. На кой черт им Зеленский? Они подталкивают его в нежные объятия Медведчука», — подчеркнул Тука.

Напомним, согласно списку, который в Facebook опубликовал нардеп Вадим Рабинович, будут освобождены 4 заложника — военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Великий; командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Максим Горяинов и гражданский Эдуард Михеев.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным СБУ, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.

Как писали «ФАКТЫ», президент Зеленский во время своего первого официального зарубежного визита предложил разблокировать процесс обмена заложниками, который находился в замороженной стадии почти полтора года, для начала хотя бы по формуле 10 на 10 или 15 на 15.

Комментируя анонсированное освобождение четырех украинских пленных, о котором с Путиным договорился один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Зеленский подчеркнул, что не понимает, как того можно было привлекать к переговорам.

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