26.00 / 26.26 29.39 / 29.83
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины

17:31 27 июня 2019 322
Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Полузащитник луганской «Зари» и сборной Украины Александр Караваев подписал контракт с киевским «Динамо».

Согласно данным популярного ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 2,5 миллиона долларов. Уже 30 июня новичок отправится вместе с «Динамо» на сбор, который киевляне традиционно проводят летом в Австрии.

Отметим, что, закончив академию «Шахтера», Караваев выступал на правах аренды за «Севастополь», «Зарю» и турецкий «Фенербахче». В 2017 году полузащитник подписал полноценный контракт с луганским клубом, за который в общей сложности провел 166 матчей во всех турнирах.

В составе сборной Украины, в которой дебютировал в октябре 2015-го, провел 22 матча и забил 1 мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» подписал контракт с турецким клубом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины