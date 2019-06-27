Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины

Спорт

Полузащитник луганской «Зари» и сборной Украины Александр Караваев подписал контракт с киевским «Динамо».

Согласно данным популярного ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 2,5 миллиона долларов. Уже 30 июня новичок отправится вместе с «Динамо» на сбор, который киевляне традиционно проводят летом в Австрии.

Отметим, что, закончив академию «Шахтера», Караваев выступал на правах аренды за «Севастополь», «Зарю» и турецкий «Фенербахче». В 2017 году полузащитник подписал полноценный контракт с луганским клубом, за который в общей сложности провел 166 матчей во всех турнирах.

В составе сборной Украины, в которой дебютировал в октябре 2015-го, провел 22 матча и забил 1 мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» подписал контракт с турецким клубом.

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