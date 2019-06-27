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Родственник Кернеса идет в Раду от "Слуги народа"
Владимир Козак, родственник одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, известного своими пророссийскими взглядами, баллотируется в народные депутаты Украины от пропрезиденской партии «Слуга народа».
Как сообщает в Facebook «Следствие. Инфо», Козак находится на проходном шестьдесят восьмой месте.
Из открытых источников о родственнике Кернеса известно мало: предприниматель, выпускник КНУ, беспартийный. При этом Козак является родным братом невестки мэра Харькова.
«2015-го Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса — Даниила. Но Владимира Козака с семьей Кернеса связывают не только родственные посиделки. В конце 2018-го будущем депутату от „Слуги народа“ перешла достаточно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой до того владел средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту? А вот за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка — вопрос открытый», — пишут журналисты.
Напомним, Кернес в последнее время перестал скрывать свои пророссийские взгляды. Он предложил убрать из Харькова палатку волонтеров, помогающих бойцам на фронте, которая находилась на площади Свободы с лета 2014 года. Еще одной инициативой мэра стало решение вернуть Харькову проспект маршала Жукова вместо проспекта им. Петра Григоренко, за которое он сам почему-то не проголосовал.
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